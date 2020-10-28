Индекс МосБиржи обновил минимум с середины июня

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в среду откатился ниже рубежа 2700 пунктов, обновил минимум с середины июня на фоне падения внешних фондовых площадок и нефти из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов.

К 16:17 по Москве индекс МосБиржи составил 2699,16 пункта (-2,3%), индекс РТС - 1080,16 пункта (-4,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,1%.

Доллар вырос до 78,82 рубля (+1,51 рубля), декабрьская нефть Brent упала до $39,23 за баррель (-4,8%), золото подешевело до $1879,9 за унцию (-1,7%).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (-5,1%), ПАО "Полюс" (-5%), "Роснефти" (-4,6%), "НОВАТЭКа" (-4,2%), Polymetal (-4,2%), "Аэрофлота" (-4%), "Татнефти" (-4%), "Интер РАО" (-3,9%), "Россетей" (-3,7%), UC Rusal (-3,5%), банка ВТБ (-3%), "Северстали" (-2,7%), "ФСК ЕЭС" (-2,7%), Сбербанка (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Норникеля" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

В среду снижается фондовая Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 теряют 2,2-3,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 2%, к 3315 пунктам).