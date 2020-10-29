ЕС усилит арсенал правоприменения в торговле

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия и оба законодательных органа ЕС - Европарламент и Совет ЕС - достигли в среду политического соглашения об усилении Регламента правоприменения ЕС.

"Это соглашение является сильным политическим сигналом того, что ЕС будет принимать меры для защиты своих компаний, работников и потребителей, если наши партнеры действуют не по правилам", - заявил, комментируя это событие, исполнительный зампред ЕК и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

Согласованные изменения позволят ЕС защищать свои торговые интересы, несмотря на паралич многосторонней системы урегулирования споров ВТО. Брюссель также сможет действовать, если похожие проблемы возникнут в двусторонних соглашениях.

В рамках соглашения ЕК обязалась в кратчайшие сроки разработать механизм противодействия принуждению. Соглашение допускает контрмеры в отношении товаров, услуг и некоторых аспектов интеллектуальной собственности.

Предложение о внесении поправок в существующий Регламент правоприменения стало реакцией на блокировку деятельности Апелляционного органа ВТО. Текущее регулирование требует, чтобы спор проходил через все процедуры ВТО, включая стадию апелляции, прежде чем Союз сможет отреагировать. Другие члены ВТО могут блокировать этот процесс, используя формальные предлоги. Пересмотренный Регламент позволит ЕС реагировать, даже если ВТО не вынесла окончательного решения, потому что другой член ВТО блокирует процедуру разрешения споров.

В соответствии с этим политическим соглашением Европарламент и Совет ЕС официально примут измененный регламент, чтобы он вступил в силу как можно скорее.

Кроме того, Европейская комиссия предложила ввести для таможни ЕС принцип "единого окна", который позволит органам, занятым таможенной очисткой товаров, упростить обмен информацией, предоставляемой торговцами.

"Цифровизация, глобализация и изменения характера торговли представляют как риски, так и возможности, когда речь идет о товарах, пересекающих границы ЕС (...) Сегодняшнее предложение - это первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах", - сказал, представляя новую инициативу, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Ежегодный товарооборот Таможенного союз ЕС составляет более 3,5 триллиона евро. Кризис COVID-19 подчеркнул важность наличия гибких, но надежных таможенных процессов. Их важность будет расти по мере роста объемов торговли, появления новых проблем, связанных с цифровизацией и электронной коммерцией, таких как новые формы мошенничества.

ЕС - крупнейший торговый блок в мире, на который приходится 15% мировой торговли. В 2018 году более чем 2000 таможен ЕС обработали почти 343 миллиона таможенных деклараций и собрали 25,3 млрд евро таможенных пошлин.

В настоящее время формальности, требуемые на внешних границах ЕС, часто связаны с участием многих органов, отвечающих за разные направления. В результате предприятиям приходится предоставлять информацию в несколько инстанций, каждая из которых имеет свой портал и процедуры.

В своих политических рекомендациях после вступления в должность глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах интегрированного европейского подхода к управлению таможенными рисками.