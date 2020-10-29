Путин не увидел нужды в серьезных изменениях в электроэнергетике РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" работает эффективно и демонстрирует хорошие показатели, сектор его деятельности не нуждается в серьезных изменениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Здесь (в секторе генерации и сбыта электроэнергии - ИФ) мы не видим никакой необходимости в серьезных изменениях. Компания ("Интер РАО" - ИФ) работает эффективно и демонстрирует хорошие показатели. Я знаю, что у них есть план развития своего бизнеса. Она занимается не только генерацией и сбытом электроэнергии внутри страны, но и достаточно эффективно работает на внешних рынках", - сказал Путин.

"Интер РАО" - одна из крупнейших энергокомпаний России, установленная мощность ее объектов составляет 32,9 ГВт. Компания также является единственным в РФ оператором экспорта/импорта электроэнергии. В сентябре "Интер РАО" представила новую стратегию развития, которая, в частности, предусматривает рост чистой прибыли к 2030 г. в 2,5 раза.

"Что касается передачи и диспетчеризации, то мы уже провели некоторые изменения. Мы консолидировали пакеты двух наших ведущих компаний (вероятно, речь идет о передаче в ПАО "Россети" функций управления своей дочерней компанией ПАО "ФСК ЕЭС" - ИФ)", - сказал президент.

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы "единые правила в этой сфере действовали на большей территории страны, тоже рыночными способами и методами", но вместе с тем нужно стремиться и к тому, "чтобы в данном случае обоснованная естественная монополия укрепляла свои позиции".

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.