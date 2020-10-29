Рынок акций РФ к закрытию торгов скорректировался вверх

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в четверг скорректировался вверх на фоне ослабления распродаж в нефти (Brent падала к уровням апреля, в район $36,6 за баррель, но затем отыграла более $1) и коррекционного отскока в США на фоне сильной статистики по ВВП за III квартал.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2709,04 пункта (+0,6%), индекс РТС - отскочил к 1078,96 пункта (+0,1%) (днем индикатор обновил минимум с апреля, опустившись в район 1060 пунктов). Цены большинства основных blue chips выросли на "Мосбирже" в пределах 3,8%.

Доллар просел до 79,1 рубля (-0,14 рубля), золото - до $1867,4 за унцию (-0,6%).

Лидерами роста выступили акции "Россетей" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3%), АФК "Система" (+2,4%), "Норникеля" (+2,1%), "АЛРОСА" (+2%), UC Rusal (+1,9%), "Интер РАО" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), банка ВТБ (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,5%), Polymetal (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "Магнита" (-0,6%), Сбербанка (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,27 млрд рублей (из них 17,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,57 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,22 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").

Сбербанк России в третьем квартале 2020 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 271,4 млрд рублей по сравнению со 156,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из материалов кредитной организации. Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2020 года составила 558,6 млрд рублей, что на 11,8% меньше результата за январь-сентябрь 2019 года (633 млрд рублей).

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших в III квартале 2020 года чистую прибыль Сбербанка на уровне 226,5 млрд рублей, за 9 месяцев - 513,7 млрд рублей.

Ритейлер "Магнит" в III квартале увеличил чистую прибыль до 9,6 млрд руб., что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 8,86 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявил в четверг, что государство будет способствовать развитию крупных IT и цифровых компаний. "Я не сомневаюсь, что "Яндекс" будет расти, и другие наши компании - и Mail.ru, и "Ростелеком", и "Сбер" - имеют очень хорошие перспективы. Мы всячески будем способствовать их развитию", - сказал он в ходе выступления.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, распродажи на глобальных рынках вызваны опасениями по поводу экономических последствий ужесточения карантинных мер на фоне резкого скачка в суточном росте случаев COVID-19 в Европе и США. Жесткие карантинные меры ввели Германия и Франция с целью взять под контроль распространение эпидемии. Есть риск того, что примеру Европы могут последовать США на фоне максимально высоких темпов роста числа инфицированных. Волатильность на рынках остается высокой - индекс волатильности впервые с июня превышал 40 пунктов, но вечером в четверг откатился до 37 пунктов. Инвесторы меняют свои позиции накануне выборов в США, предпочитая выходить из рискованных активов на EM на фоне скачка волатильности. Резко упали цены на нефть на опасениях по поводу переизбытка предложения и перспектив спроса, констатирует аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основное восстановление акций наблюдалась в секторе металлов и добычи, самыми слабыми секторами выступали финансовый и потребительский. Зона поддержки 2720-2750 пунктов по индексу МосБиржи теперь выступает зоной сопротивления. Поэтому для акцентированного разворота рынку может потребоваться еще одно снижение до значимых уровней около 2600-2650 пунктов по индексу МосБиржи.

Ожидания по нефти ухудшаются вместе с новыми ограничительными мерами в Европе. Впрочем, если экстраполировать ситуацию на США, то вариант с тотальной победой демократов на голосовании 3 ноября может означать схожие ограничительные меры уже за океаном. В аналитическом сообществе уже высказывают идеи, что ОПЕК+ может расширить ограничение добычи.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 40 тыс., до 751 тыс. заявок. ВВП США восстановился за III квартал на 33,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост американского ВВП стоит признать впечатляющим, но нефти это не особо помогло, так как третий квартал уже стал историей, а впереди возможные карантинные меры в Европе и Северной Америке. Поэтому российскому рынку и рублю пока будет сложно стабилизироваться, хотя рубль остается крайне недооцененным, как и сам рынок акций, считает Кочетков.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи смог удержаться в зоне 2700-2750 пунктов, а в пятницу возможно развитие отскока к ее верхней границе.

Индекс МосБиржи в четверг проторговывал район 2700 пунктов - накопленная после 3 дней падения перепроданность и признаки ослабления коррекционных настроений на мировых рынках акций нивелировали влияние инерционного падения нефти. Кроме того, 2700 пунктов является важным техническим уровнем - он был поддержкой рынку этим летом, кроме того, это уровень 38,2% от последней волны роста в марте-августе.

Внешняя конъюнктура остается непростой. С одной стороны, ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, объявления Франции и Германии о введении в ближайшие дни режимов карантинных ограничений сроком до декабря, побуждают инвесторов закладываться на возможное ухудшение экономической ситуации, что выливается в фиксацию накопленной прибыли на мировых рынках. Нервозности добавляет и близость президентских выборов в США, исход которых до конца неясен.

С другой стороны, сильное падение рынков в последние дни в отсутствие очевидного негатива (карантины в Европе все же носят более мягкий характер, чем весной, и выглядят временной мерой) создает предпосылки для восстановления рынков западных стран. Кроме того, статистика по США в целом была неплохой: ВВП США в третьем квартале вырос на 33,1% (падение в годовом сопоставлении сократилось до 2,9% г/г с -9% во втором квартале), сильнее ожиданий снизилось на прошлой неделе число первичных заявок по безработице. Ночью рынки также ожидает финансовая отчетность лидеров технологической отрасли (Amazon.com, Apple, Facebook, Twitter), обещающая быть неплохой.

На этом фоне уверенно восстанавливались сильно упавшие ранее ключевые бумаги электроэнергетического сектора ("РусГидро", "Интер РАО", "Россети", ФСК), в меньшей степени "завязанные" на внешнюю конъюнктуру, а также лидеры металлургического и горнодобывающего сектора. Финотчетность "Магнита" и Сбербанка, в отсутствие сильных сюрпризов и сложного внешнего фона, не смогла оказать заметной поддержки котировкам их акций.

Локально ключевую поддержку рынку в конце недели окажет стабилизация внешнего фона и ослабление давления на нефтяные котировки, с возвратом Brent в зону $38-40 за баррель. Вместе с тем, вероятный рост российского фондового рынка в конце недели можно расценивать как отскок - среднесрочная картина по индексу остается негативной, а риск наступления новых волн ухудшения конъюнктуры глобальных рынков достаточно высок, считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что отскок рынков в четверг выглядит как техническая коррекция, а риски новых распродаж велики.

Основных причин для произошедшего обвала две: выборы в США, в преддверии которых инвесторы традиционно сокращают вложения в рисковые активы, и продолжающееся победное шествие коронавируса по планете. Уже ни у кого нет сомнений, что победить эпидемию будет непросто, а жесткие карантинные меры сбивают рост числа заражений лишь на время их действия. Ни о каком V-образном восстановлении экономики речи уже не идет, несмотря на огромные финансовые ресурсы, закачанные в мировую экономику.

Индекс МосБиржи накануне закрылся ниже поддержки 2700 пунктов, в четверг произошел отскок выше этого рубежа, в том числе и за счет закрытия спекулятивных "шортов". Однако пока это стоит рассматривать лишь как отскок на падающем рынке, риски возобновления снижения очень велики. Основные угрозы для рублевых активов связаны с избранием на пост президента США Джо Байдена, который поставил Россию на первое место в списке угроз для США, поэтому начинать среднесрочные покупки очень рискованно. На отскок же можно попробовать взять Сбербанк и "Мосбиржу", которая выигрывает от роста торговых оборотов.

Нефть упала на общих распродажах и на негативной статистике от Минэнерго США - среднесуточная добыча прыгнула до "нормальных" уровней (чуть выше 11 млн б/с). Впрочем, этого следовало ожидать - после череды ураганов нефтедобывающие мощности в Мексиканском заливе вышли на плановое производство. Настораживает то, что коррекция в нефти утром в четверг была недолгой, к тому же приближается экспирация месячных фьючерсов и опционов, отмечает Антонов.

В среду в США индексы упали на 3,4-3,7% в связи с опасениями по поводу роста числа заражений COVID-19, индикатор Dow (-3,4%) продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня. Индекс Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.

По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе индексы днем снижались, но вечером вновь вышли в "плюс" (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,4%), растет Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,7%, превысив 3290 пунктов).

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду объявил новый этап в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Это рекордный прирост за время ведения расчетов. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%. ВВП во втором квартале упал на рекордные 31,4%.

Нефть к вечеру отскочила от локальных минимумов, цена Brent к 18:50 МСК сократила разрыв с уровнем суточной давности до $1,5, тогда как чуть ранее падение превышало $2,5. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $37,65 за баррель (-3,8% и -5,1% накануне), декабрьская цена WTI - $36,0 за баррель (-3,7% и -5,5% в среду).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 4,32 млн баррелей (ожидался рост на 0,2-1,5 млн баррелей), при этом резервы бензина снизились на 0,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн баррелей).

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.