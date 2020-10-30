"Ямал СПГ" не достиг цели по доле долгосрочных контрактов из-за переноса отгрузок

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" во втором и третьем кварталах не достиг цели по доле отгрузок по долгосрочным и спотовым контрактам, поскольку часть грузов была перенесена на предстоящую зиму, а завод работал с превышением установленной мощности, сообщил CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей в ходе телефонной конференции.

Он сообщил, что в третьем квартале "Ямал СПГ" отгрузил 4,3 млн тонн СПГ, или 61 партию, при этом по долгосрочным контрактам было экспортировано 39 партий, или 64%, остальные 36% - проданы на споте.

"Хотя мы увеличили долю долгосрочных контрактов в отчетном периоде, мы не достигли цели по доле долгосрочных и спотовых контрактов и во втором, и в третьем кварталах. У нас было несколько сезонных переносов СПГ по долгосрочным контрактам на предстоящие зимние месяцы. В дополнение "Ямал СПГ" работал с превышением мощности на 7% в третьем квартале и около 13% в первые 9 месяцев 2020 года", - сказал Джетвей.

Ранее он говорил, что по итогам 2020 года "Ямал СПГ" продаст 75% грузов по долгосрочным контрактам и 25% - по спотовым.

В первом квартале текущего года "Ямал СПГ" продал 5 млн т СПГ, во втором квартале 4,5 млн т, в третьем - 4,3 млн т. Всего за 9 месяцев - 13,8 млн т.

Долгосрочные контракты "Ямал СПГ" в основном привязаны к цене на нефть. Объемы, которые появляются в результате работы с превышением мощности, продаются на споте.

Джетвей отметил также, что за первые девять месяцев 2020 года общий объем импорта СПГ в мире составил 275 миллионов тонн, что примерно на 4% выше, в 2019 году. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион в целом импортировал около 188 млн тонн, что на 2,4% выше, поскольку в Китае и Индии наблюдался хороший рост импорта - они воспользовались более низкими спотовыми ценами в течение этого периода.

В третьем квартале, заметил Джетвей, Китай импортировал примерно 17 млн тонн, что на 12% больше, чем в предыдущем году, за 9 месяцев Китай импортировал примерно 49 млн тонн, или примерно на четыре миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года.

"В целом прогнозируется рост спроса на газ в Китае примерно на 4% год к году, при этом ожидается, что импорт СПГ достигнет примерно 65 млн тонн", - заметил он.

Европейский союз импортировал 16,9 млн тонн СПГ в III кв. 2020 года, что на 9% меньше. "Мы видели значительное количество случаев отмены грузов СПГ в течение июля и августа и, в меньшей степени, в сентябре, поскольку низкие цены на газ в Европе, отрицательная маржа и большие объемы хранения позволили полностью обеспечить рынок. Эта рыночная ситуация недавно улучшилась благодаря более высоким сезонным ценам на газ, поскольку мы вступаем в предстоящий зимний сезон. Мы уже наблюдаем резкое снижение количества отмен грузовых операций в октябре и ноябре", - отметил CFО "НОВАТЭКа".

За первые девять месяцев 2020 года Европа импортировала чуть более 67 млн тонн СПГ, что на 6,8% больше 2019 г. "Мы ожидаем, что объемы импорта СПГ в 2020 году Европой будут, по крайней мере, сопоставимы с объемами предыдущего года, составлявшими около 80 млн тонн или возможно немного выше. С учетом вышеизложенного, мы считаем, что общее мировое потребление СПГ может потенциально достичь около 365 миллионов тонн в 2020 году, что примерно на 2%, или 8 млн тонн больше, чем в 2019 году", - заключил он.