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Падение ресторанного рынка России в сентябре замедлилось до 14%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в России оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 14% в годовом измерении и составил 132,6 млрд рублей, сообщил Росстат. В августе падение этого рынка составило 18,7%.

Экономический кризис

По сравнению с объемом рынка за август оборот ресторанов, кафе и баров в сентябре вырос на 11,5% (в августе рост к предыдущему месяцу составлял 17,5%).

В III квартале российский ресторанный рынок снизился на 20,1% (до 351,9 млрд рублей) после падения на 49,7% во II квартале.

По итогам девяти месяцев 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 22,8%, до 947,5 млрд рублей.

Хроника 27 января – 30 октября 2020 годаЭкономический кризис
Росстат коронавирус

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