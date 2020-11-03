Оборот торгов Мосбиржи в октябре вырос на 24,2%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в октябре 2020 года вырос на 24,2% по сравнению с октябрем прошлого года и составил 89,7 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

Количество торговых дней в этом году было на один меньше, чем в прошлом (22 против 23 в октябре 2019 года).

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в октябре вырос на 21,3% и достиг 4,53 трлн рублей. В частности, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 39,3%, до 1,719 трлн рублей, а корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 12,4% и составил 2,811 трлн рублей.

Оборот торгов на срочном рынке вырос на 62,8%, до 12,6 трлн рублей. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 667,6 млрд рублей против 689,9 млрд рублей в октябре 2019 года. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос на 91,4%, до 32,7 млрд рублей.

Валютный рынок показал рост объема торгов на 23,4%, до 29,9 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот вырос на 54%, до 8,8 трлн рублей, а своп и форвард составил 21 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 20,9% и составил 41,6 трлн рублей. Среднедневной объем операций составил 1,892 трлн рублей против 1,497 трлн рублей годом ранее.