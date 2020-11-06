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Yamaha отзовет в России 1320 мотоциклов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Yamaha отзовет в России 1320 мотоциклов для проверки задних катафот, сообщил Росстандарт. Эти отражатели не соответствуют правилам светопередачи ООН.

Под отзыв попали мотоциклы Yamaha GPD125-A, GPD150, MTN320-A, YZF320-A, YZF-R3A, проданные в 2015-2020 годах.

Российское представительство компании-производителя ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" проинформирует владельцев этих машин и предложит им подъехать в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Некондиционные катафоты заменят на модифицированные.

Узнать о необходимой проверке они могут и самостоятельно, сверив VIN-код собственного мотоцикла с перечнем на сайте Росстандарта или через сервис Auto.ru.

Yamaha Росстандарт ООН

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