Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,4%

Инфляция в октябре в годовом выражении впервые с прошлого сентября достигла таргета

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в октябре составила 0,43% после сезонной дефляции в сентябре на 0,07%, сообщил в пятницу Росстат.

Как сообщалось, Росстат с целью повышения репрезентативности данных с прошлого месяца стал публиковать оперативные данные по месячной инфляции с точностью до сотых, а не до десятых.

За январь-октябрь 2020 года цены в РФ выросли на 3,32%.

Инфляция в октябре совпала с консенсус-прогнозом экономистов, подготовленным "Интерфаксом", который также равнялся 0,4%, но оказалась выше прогноза Минэкономразвития, которое в начале прошлого месяца ожидало инфляцию на уровне 0,2% в октябре "при сохранении стабильной курсовой динамики".

В годовом выражении инфляция в октябре 2020 года, по данным Росстата, ускорилась до 3,99% с 3,67% в сентябре, 3,58% в августе, 3,4% в июле, 3,2% в июне и 3,0% в мае, 3,1% в апреле, 2,5% в марте, 2,3% в феврале и 2,4% в январе.

Таким образом, годовая инфляция достигла таргета в 4,0%, впервые с сентября 2019 года - тогда она тоже равнялась 4,0%, но уже в октябре 2019 года снизилась до 3,8% и после этого последовательно снижалась до 2,3% в феврале 2020 года, когда было достигнуто дно по годовой инфляции.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре составил 100,46% (в октябре 2019 года - 100,16%), в годовом выражении - 103,58%.

Продовольственные товары в октябре 2020 года подорожали на 0,62% (в октябре 2019 года - подорожали на 0,18%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,73% (подорожали на 0,15%).

Непродовольственные товары в октябре стали дороже на 0,68% (выросли на 0,31% в октябре 2019 года).

Годовая инфляция уже превысила уровень, который правительство закладывало на конец года (прогноз на 2020 год 3,8%), и, чтобы уложиться в правительственный прогноз, годовая инфляция должна будет несколько снизиться в ноябре-декабре, что выглядит достаточно маловероятно на фоне относительно невысокой базы ноября 2019 года (0,3%) и декабря 2019 года (0,4%).

Годовая инфляция на конец октября преодолела и нижний порог нового интервала ЦБ, который в октябре уточнил его до 3,9-4,2% с 3,7-4,2%, оставив неизменным прогноз на 2021 год - 3,5-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце октября - начале ноября, по инфляции на 2020 год равняется 4,0%, на 2021 год - 3,5%.

Таким образом, несмотря на явное ускорение годовой инфляции во второй половине 2020 года, прогнозы по инфляции на 2021 год остаются достаточно низкими на фоне слабого внутреннего спроса.

Банк России на заседании совета директоров 23 октября, ожидаемо для рынка оставив неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%, не стал модифицировать и сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Эта комбинация - неизменность и ставки, и сигнала - используется регулятором второй раз подряд. В сентябре ЦБ также, оставив ставку неизменной, повторил июльский сигнал.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в октябрьском заявлении ЦБ, как и в июльском, и сентябрьском.