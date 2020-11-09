ФНБ за октябрь сократился на 434 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 298,63 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $167,63 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 октября он составлял 13 трлн 733,05 млрд рублей, или 12,1% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $172,343 млрд. Таким образом, за октябрь его объем снизился на 434 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 200 млрд рублей - с 9,346 трлн рублей, или $117,29 млрд (8,2% ВВП), до 9,146 трлн рублей, или $115,28 млрд (8% ВВП).

Минфин в октябре реализовал часть средств фонда - $640,7 млн, 544 млн евро и 109,6 млн фунтов стерлингов - за 110,331 млрд рублей. Вырученные средства были зачислены на единый счет для финансирования дефицита бюджета. Всего, как ранее сообщалось, в 2020 году на финансирование дефицита из ФНБ может быть направлено 342 млрд рублей. В сентябре на эти цели было потрачено 57,204 млрд рублей.

Также в октябре 50 млрд рублей из фонда были размещены в обыкновенные акции "Аэрофлота" (833 млн 333,33 тысячи штук по цене 60 рублей за одну акцию).