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Международные резервы РФ в октябре снизились на $0,6 млрд из-за падения цен на золото

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в октябре 2020 года уменьшился на $581 млн, или на 0,1%, до $582,845 млрд с $583,426 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Стоимость монетарного золота в составе резервов в октябре уменьшилась на $460 млн, или на 0,3%, до $138,7 млрд, в основном из-за снижения рыночных цен на него. Доля золота в резервах при этом сохранилась на уровне 23,8%.

В то же время стоимость валютных резервов в октябре уменьшилась на $121 млн, или на 0,03%, до $444,2 млрд.

В январе-октябре 2020 года резервы выросли на $28,486 млрд, или на 5,1%, с $554,359 млрд на 1 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

золото ЦБ РФ

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