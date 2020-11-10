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РФ вместе с Румынией и Францией лидирует в Европе по темпам ухудшения платежной дисциплины

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские компании по итогам первого полугодия, когда практически во всех странах мира вводились те или иные карантинные ограничения, оказались среди лидеров в Европе по темпам ухудшения платежной дисциплины, свидетельствуют данные исследования итальянской CRIBIS D&B.

В первом полугодии 2020 года в России доля компаний, рассчитывающихся в срок с поставщиками, снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с докризисным 2019 годом - 71,3% против 74,3%. В то же время доля компаний, допускающих среднюю просрочку оплаты более 90 дней, выросла с 5,2% до 6,2%.

Среди европейских стран сопоставимое ухудшение платежной дисциплины произошло в Румынии, Франции, Испании, Польше. В других государствах аналогичные негативные тенденции оказались менее ярко выраженными. При этом, несмотря на негативные тенденции 2020 года, средние сроки оплаты счетов в России по-прежнему ближе к показателям стран северной Европы и заметно лучше уровня стран европейского юга, показывают сводные данные CRIBIS D&B.

В целом ухудшение платежной дисциплины в России и европейских странах оказалось более сдержанным, чем в ряде азиатских стран, которые были затронуты пандемией первыми. В Азии по темпам ухудшения платежной дисциплины лидируют по итогам полугодия Филиппины, Таиланд, Китай. В частности, в Таиланде доля компаний, рассчитывающихся в срок с поставщиками, в первом полугодии 2020 года составила только 38% (против 54% в 2019 году), на Филиппинах - 38% (43%).

В Южной Африке доля аккуратных плательщиков упала с 79% до 64%, а доля допускающих просрочку более 90 дней выросла с 3% до 6%.

В США в первом полугодии 2020 года доля компаний, рассчитывающихся в срок с поставщиками, составила 54,2% против 54,9% в 2019 году, а доля допускающих просрочку более 90 дней выросла до 2,9% с 2,8%.

Для своего исследования CRIBIS D&B использовала данные крупнейших поставщиков корпоративной информации в различных странах мира. В частности, сведения о средних показателях платежной дисциплины 800 тыс. российских компаний были получены через систему "СПАРК-Интерфакс".

Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно добровольно размещают в СПАРК крупнейшие поставщики товаров и услуг, эти сведения агрегируются с использованием единой международной методики с целью анализа уровня кредитных рисков в экономике.

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