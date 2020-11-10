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Продажи "АЛРОСА" в октябре упали на 8% к сентябрю

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в октябре составил $310 млн, что на 8% ниже уровня предыдущего месяца ($336 млн), сообщила компания.

В том числе продажи алмазного сырья составили $299,3 млн, бриллиантов – $10,7 млн.

По сравнению с октябрем прошлого года ($264 млн) итог октября 2020 года на 17% выше.

При этом результат 10 месяцев этого года ($1,89 млрд) на 29% ниже уровня аналогичного периода 2019 года ($2,687 млрд).

"В октябре сохранилась наметившаяся с августа тенденция к постепенному восстановлению спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на фоне пополнения огранщиками и ювелирными ритейлерами запасов сырья и готовой продукции в преддверии праздничного сезона", - сказал замглавы "АЛРОСА" Евгений Агуреев, процитированный в сообщении

"АЛРОСА", как ранее сообщалось, объединила октябрьскую торговую сессию с ноябрьской, которая в настоящее время уже началась. "Реагируя на рыночную ситуацию и запросы наших клиентов, "АЛРОСА" скорректировала привычный ритм ежемесячных торговых сессий, которые уже не привязаны строго к конкретному календарному месяцу", - пояснил Агуреев.

В публикуемые данные за октябрь частично вошли в т.ч. результаты последней торговой сессии, которая началась в сентябре и продлилась в первой половине октября. В результатах октября также учитываются продажи на прошедших в этом месяце аукционах (по алмазам крупнее 10,8 карата).

"В своей сбытовой политике "АЛРОСА" продолжает придерживаться ответственного подхода, основанного на удовлетворении конечного подтвержденного спроса со стороны клиентов", - подчеркнул замгендиректора алмазодобытчика.

АЛРОСА

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