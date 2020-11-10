Рынок акций РФ вырос благодаря новостям по Карабаху и росту нефти

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем благодаря снижению геополитической напряженности после соглашения о завершении войны в Нагорном Карабахе и возобновлению роста нефти на фоне новостей об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19.

Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3000 пунктов, но удержать его не смог на фоне наметившейся коррекции в США. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2998,61 пункта (+0,4%, максимум дня - 3013,57 пункта - пик с конца августа), индекс РТС - 1232,87 пункта (-0,3%); цены основных "голубых фишек" на Московской бирже показали смешанную динамику в пределах 4,6%.

Доллар подрос до 76,63 рубля (+0,35 рубля), золото - до $1879,4 за тройскую унцию (+1,4%).

Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении в ночь на вторник объявили, что война в Нагорном Карабахе прекращается. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что подписанием трехстороннего заявления ставится точка в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во вторник, что Турция поддержала это трехстороннее заявление.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, будут развернуты российские миротворцы.

Подорожали акции Сбербанка (+3,3% и +2% "префы"), "Татнефти" (+3,1%), "Роснефти" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), АФК "Система" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Россетей" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги банка ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%).

Подешевели акции "Яндекса" (-4,6%), "АЛРОСА" (-3,1%), "Московской биржи" (-2,2%), "МТС" (-1,5%), UC Rusal (-1,2%), Polymetal (-1,1%), "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 150,181 млрд рублей (из них 50,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,74 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 12,48 млрд рублей - на акции "Газпрома").

Акции "Юнипро" по итогам дня остались на уровне 2,728 рубля за штуку, хотя днем бумаги пытались расти на корпоративных новостях. Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в январе-сентябре составила 10,2 млрд рублей после 13,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Согласно ее материалам, EBITDA снизилась с 21,5 млрд рублей до 19,2 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" ожидает, что выплаты акционерам в 2021-2022 годах будут осуществлены в рамках действующей дивидендной политики, по 20 млрд рублей в год. В марте 2021 года ожидается продление дивидендной политики, говорится в презентации компании.

Ранее в ноябре совет директоров "Юнипро" рекомендовал направить на дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 года по 0,111 рубля на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат может составить 7 млрд рублей. Дивидендная отсечка установлена на 20 декабря.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций с утра был настроен на коррекцию на умеренно негативном внешнем фоне после ралли накануне на новостях об успешном прохождении финальной стадии испытаний компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса. Нефтяные цены утром также корректировались, но затем перешли к восстановлению, что подогрело и российские индексы - индекс МосБиржи обновил 2-месячный максимум на фоне снижения рубля.

Ситуация на нефтяном рынке

В конце российской сессии ситуация на мировых рынках акций ухудшилась, однако нефть оставалась в "плюсе". Нефтяной рынок продолжает выглядеть лучше других площадок, отыгрывая идею скорого решения проблемы коронавируса, что должно привести к быстрому восстановлению мирового спроса на топливо. Из-за праздничного выходного в США в среду отраслевые данные Минэнерго страны будут опубликованы в четверг в 19:00 по московскому времени. В среду в 00:30 по Москве выйдет отчет Американского института нефти - ожидается снижение запасов нефти на 1,3 млн баррелей и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 3,1 млн баррелей, отмечает эксперт.

Нефть во вторник возобновила рост после утренней коррекции из-за беспокойств по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса; цена Brent опускалась утром ниже $42 за баррель, но затем отыграла все потери. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $42,86 за баррель (+1,1% и +7,5% в понедельник), декабрьская цена WTI - $40,76 за баррель (+1,2% и +8,5% накануне).

По словам президента - генерального директора ИК "Русс-инвест" Александра Бычкова, цены на нефть ощутимо выросли с начала недели на фоне сообщений об успешном прохождении третьей фазы испытаний немецко-американской вакцины и ее высокой эффективности. В то же время реакция рынков выглядит излишне эмоциональной и может сравнительно быстро сойти на нет на фоне сохранения тревожной статистики в мире по уровню заражения коронавирусом.

Цена Brent поднималась выше $43 за баррель, обновив максимумы с конца октября. Ожидания участников рынка помимо общерыночных факторов роста спроса на рисковые активы поддерживают еще и прогнозы на продление сроков ограничения добычи нефти странами ОПЕК+ с 1 января. Большая ясность в этом вопросе может появиться после заседания технического комитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 16-17 ноября. Некоторую тревогу у рынка вызывает рост добычи нефти в Ливии, который, по некоторым оценкам, уже достиг 1 млн б/с. Разнонаправленные факторы могут привести к сохранению высокой волатильности на рынке нефти в ближайшей перспективе, считает Бычков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, после многодневного ралли рынки планировали взять паузу в росте, индекс МосБиржи утром во вторник даже откатывался в район 2943 пункта, но дальнейшего развития коррекция не получила. Высокие обороты торгов на "Мосбирже", конечно, указывают на то, что часть игроков все же фиксирует прибыль - это вполне логично после путешествия индекса МосБиржи от 2658 пунктов до 3000 пунктов.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что вскоре будут раскрыты детали стратегии банка до 2023 года и дивидендной политики. Изменений в выплатах акционерам не ожидается, и организация будет придерживаться выплат из расчета 50% от прибыли при сохранении 12,5% свободного денежного потока. "ЛУКОЙЛ" сообщил о снижении добычи нефти за первые девять месяцев на 9%, газа - на 18,9%. Новый кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак заявил во время выступления в Госдуме, что к 2035 году РФ должна занять около 20% доли мирового рынка СПГ. Эта новость подогрела рост акций "НОВАТЭКа".

Нефть смогла вырваться из утреннего "минуса", Brent даже поднималась выше $43 за баррель. Позитивно на нефть влияют прогнозы по запасам в США (ожидается снижение резервов нефти на 1,3 млн баррелей). Если же рассматривать в глобальном смысле, то нефть - это чуть ли не единственный актив, который на фоне рыночного ралли смотрится дешевым. Особенно это бросается в глаза при учете будущей массовой вакцинации и восстановления спроса с одновременным ослаблением доллара. Впрочем, текущая ситуация пока не располагает к бурному росту нефти, поскольку трафик во многих крупных городах Европы существенно снизился на фоне мер соблюдения социальной дистанции. Тем не менее, рынки живут ожиданиями, и эти ожидания могут отражать ситуацию, которая располагается в неделях или месяцах от текущей (нефть Brent с поставкой в апреле торгуется на $1 дороже январского контракта, а поставки в январе 2022 года оцениваются уже на $2,2 дороже).

Российский рынок акций в большей степени относится к цикличной экономике, поэтому его сильная недооцененность играет в пользу продолжения роста после снятия краткосрочной перекупленности, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги золотодобытчиков во вторник не смогли скорректироваться наверх, несмотря на отскок цен на золото от поддержки $1850 за унцию и их стремление в район $1880. Очевидно, до закрепления выше $1900 за унцию вложения в золотодобывающие компании представляются инвесторам слишком рискованными.

Зарубежные рынки акций

Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов. Индикатор S&P 500 закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3529 и 3583 пунктами и при способности удержаться выше 3530 пунктов будет готов вернуться к повышению. При коррекционном сценарии индекс пойдет в район 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Хуже рынка продолжал чувствовать себя высокотехнологичный сектор. В ЕС вновь пригрозили ввести новые налоги на продажи американских высокотехнологичных компаний, если налогообложение не будет регулироваться международными соглашениями. В своем роде защитный в период пандемии сектор высоких технологий США, таким образом, в краткосрочном периоде сталкивается с все большим числом негативных факторов.

На нефтяном рынке позитивный сигнал актуален при сохранении поддержки $41,5 за баррель Brent. Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам на этот раз будет опубликован позже обычного - в четверг, так как в среду в стране празднуют День ветеранов. В середине недели инвесторы, однако, смогут оценить ежемесячный отчет ОПЕК.

Индекс МосБиржи поднимался во вторник выше 3000 пунктов. Краткосрочно на рынке усиливается перекупленность, но с точки зрения среднесрочных перспектив индикаторы сохраняют потенциалы роста (3081 пункт для МосБиржи и 1336 пунктов для индекса РТС). В середине недели в условиях отсутствия значимых позитивных новостей рынки столкнутся с повышенными рисками краткосрочной коррекции, которая в случае ее реализации на биржах РФ, вероятно, затронет прежде всего лидеров роста последних дней - Сбербанк и нефтяников ("Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть"). Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2950-3060 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, перспективы спроса серьезно беспокоят рынок нефти, поскольку активный рост числа случаев коронавируса в США и Европе уже привел к очередному раунду локдаунов в ряде европейских стран. Трейдеры опасаются, что на подобные меры может пойти и правительство США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире. Главной геополитической новостью вторника стало завершение военной фазы операции в Нагорном Карабахе и начало миротворческой операции, отмечает Абелев.

Официальные результаты выборов в США пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Перспектива появления в Белом доме Байдена, который считается центристом в Демократической партии, позитивно воспринимается рынками, пишет MarketWatch. Положительным фактором инвесторы считают и вероятность сохранения расколотого Конгресса: при том, что демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, контроль над Сенатом, вероятно, остается у республиканцев. Это означает, что демократам будет непросто провести серьезные изменения, в том числе меры ужесточения корпоративного регулирования, а также повышение налогов.

При этом инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Тем временем, на фоне роста числа случаев COVID-19 экономисты банка Goldman Sachs резко ухудшили прогноз экономического роста США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7% и пересмотрели прогноз ВВП Европы в четвертом квартале 2020 года с роста на 9,1% до падения на 8,7% из-за новых локдаунов.

Во вторник преобладал подъем индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng - вырос на 1,1%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE растут на 0,6-1,6%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 теряет 0,8%, NASDAQ упал на 2%).