Минэнерго США спрогнозировало цену Brent к концу 2020г. в $40/барр.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает, что цена Brent останется до конца года на уровне $40 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации министерства (EIA).

По прогнозам EIA, средняя цена на Brent в 2021 году составит $47 за баррель. Ведомство отмечает, что спотовые цены на нефть этой марки в октябре составили в среднем $40 за баррель, что на $1 меньше, чем в сентябре. Цены на Brent упали в октябре, поскольку ранее добыча нефти в Ливии возобновилась, а число случаев COVID-19 начало расти во многих странах, что может снизить спрос на нефть в ближайшие месяцы.

"Несмотря на эти события, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы мировые запасы нефти продолжат сокращаться. Тем не менее, EIA ожидает, что высокие уровни мировых запасов нефти и избыточные производственные мощности будут ограничивать повышательное давление на цены на нефть, и что цены на нефть марки Brent останутся на уровне около $40 за баррель до конца 2020 года", - говорится в отчете.

EIA ожидает, что по мере роста мирового спроса на нефть прогнозируемые запасы уменьшатся в 2021 году и это приведет к повышению цен.