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Выручка "Ростелекома" в III квартале выросла на 13%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" в III квартале 2020 года составила 134,99 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания.

Основной вклад внесли доходы от цифровых сервисов (они увеличились год к году на 62%) и мобильного бизнеса (на 14%).

OIBDA выросла на 17% и составила 53,68 млрд рублей, рентабельность по показателю повысилась до 39,8% с 38,2% годом ранее.

По итогам 9 месяцев 2020 года рост выручки составил 12% (383,9 млрд рублей), OIBDA - 15% (149,6 млрд рублей).

Результаты квартала превысили ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рост выручки ожидался на уровне 11,2% (133 млрд рублей), OIBDA - на 11% (50,8 млрд рублей).

Прогнозы по итогам года

Рост выручки ПАО "Ростелеком" по итогам 2020 года ожидается на уровне 9% и более. В таком же диапазоне ожидается рост показателя OIBDA. Ранее оператор прогнозировал рост показателей на уровне 5% и выше.

"Несмотря на ужесточение ограничений из-за второй волны пандемии и сохранение неопределенности в отношении дальнейшей динамики макроэкономических показателей, солидный задел первых трех кварталов позволяет нам повысить прогноз показателей "Ростелекома" в целом по 2020 году", - говорится в пресс-релизе.

Прогноз СAPEX сохраняется в пределах 100-110 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм).

Компания с начала года демонстрирует рост финансовых показателей выше прогнозов, поэтому аналитики называли ранее представленные менеджментом ожидания по году излишне консервативными. "Ростелеком" не обновлял прогноз по итогам II квартала из-за сохраняющейся неопределенности с пандемией.

Дивиденды

"Ростелеком" намерен сохранить выплату дивидендов акционерам на привлекательном уровне, говорится в сообщении компании. Дивидендная политика "Ростелекома" предусматривает выплату не менее 75% FCF и одновременно не менее 5 рублей на акцию. Также выплаты не должны превышать 100% чистой прибыли.

"Мы планируем сохранить привлекательный уровень дивидендных выплат, что в сочетании с ростом бизнеса дает акционерам уникальную инвестиционную возможность в долгосрочной перспективе", - приводятся в сообщении слова президента компании Михаила Осеевского.

По результатам 2020 года компания планировала вернуться к промежуточным дивидендам, однако позднее президент "Ростелекома" сообщил, что за 2020 год компания, скорее всего, тоже не будет платить промежуточные дивиденды. По его словам, "Ростелеком" вернется к обсуждению этого вопроса осенью, однако вероятность возврата к двухразовым выплатам сейчас оценивается как низкая - менее 50%.

"Ростелеком" в ближайшее время также планирует утвердить и представить обновленную стратегию, отметил Осеевский. В ней, по его словам, будут скорректированы акценты работы оператора. Стратегия предусматривает корректировку целей с учетом консолидации 100% Tele2. Помимо этого она также будет включать развитие облачных услуг на базе собственных решений, а также с учетом бизнеса DataLine, сообщал ранее оператор.

На годовом собрании акционеры компании утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 5 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

Всего на выплату было направлено 17,46 млрд рублей - это 77% от свободного денежного потока "Ростелекома" за прошлый год.

Free float "Ростелекома" составляет 29,02%. Росимущество владеет 38,2% оператора, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет - 3,36%.

Ростелеком

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