Качество кредитного портфеля МСП может ухудшиться в I полугодии 2021 года, если льготные программы не продлят

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Доля малых и средних предприятий (МСП), пользующихся кредитами, с начала 2020 года практически удвоилась за счет государственных программ поддержки бизнеса, при этом доля просроченных кредитов, вопреки ожиданиям, снизилась, свидетельствуют данные ежеквартального исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ), Frank RG и "СПАРК-Интерфакс".

Так, в целом уровень проникновения кредитования в МСП за 9 месяцев 2020 года вырос с 5% до 9,2%. "Примечательно, что этот рост обеспечили почти целиком микро-компании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний карантин", - говорится в документе. Доля микрокомпаний, имеющих кредиты, выросла с начала 2020 года с 4,4% до 8,4%, малых предприятий - с 11% до 16,1%, средних предприятий - с 28,9% до 30,9%.

Качество обслуживания долга в III квартале текущего года продолжило улучшаться: индекс качества портфеля (просрочка на 30+ дней за последние 6 месяцев по всем активным займам) улучшился во всех сегментах малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем, эксперты отмечают отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования. Как пояснил директор аналитических сервисов для МСБ ОКБ Роман Божьев, "ключевым фактором увеличения кредитования бизнеса стали государственные программы поддержки, однако они могут только отложить проблемы бизнеса". "Если программы поддержки будут свернуты до выравнивания ситуации в экономке, то в первом-втором кварталах 2021 года может произойти всплеск числа дефолтов малого бизнеса", - сказал он "Интерфаксу".

Объем выдачи кредитов МСП по итогам третьего квартала 2020 года превысил 1,04 трлн рублей, что на 27% больше показателя по итогам второго квартала и на 59% больше третьего квартале 2019 года (рекордного года по выдачам займов МСП).

Кредитный портфель также вырос в абсолютных значениях год к году: сильнее всего в микробизнесе (+25,7% к третьему кварталу 2019 года), по малому и среднему бизнесу на 8,5% и 13,5% соответственно, отмечается в исследовании.

Согласно отчету, подготовленному на основе данных сервиса "Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ", банки в третьем квартале выдали займы микробизнесу на 343 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за тот же период год назад. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд рублей. Исключение составили лишь кредиты среднему бизнесу, объем которых сократился на 2% и составил 191 млрд рублей.

Портфель кредитов МСБ по итогам третьего квартала показал рост на 16% в годовом выражении - до 4,7 трлн рублей.