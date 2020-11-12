В "Тинькофф" заявили, что их не пугает приостановка роста средств клиентов на счетах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") не обеспокоена приостановкой роста средств клиентов на счетах в банке, ее устраивает некоторый переток этих средств в "Тинькофф инвестиции", сообщил журналистам финансовый директор банка Илья Писемский.

Ранее сообщалось, что объем средств розничных клиентов в Тинькофф банке на 1 октября 2020 года по РСБУ составил 441 млрд рублей, почти не изменившись по сравнению с показателем на 1 сентября (440 млрд рублей). В августе отмечался рост этих средств на 2,1%, в июле - на 4,1%, в июне - на 2,7%, в мае - на 3,3%, в апреле - на 6,3%, в марте - на 2,8%, в феврале и январе по 4,4% ежемесячно.

"У нас в связи с этим опасения нет, потому что для нас самое главное, чтобы росло количество клиентов. У нас очень высокая "подушка" ликвидности в денежных средствах и ценных бумагах. По большому счету, нам приток денежных средств в таких объемах и не нужен. Мы здесь не страдаем совершенно. Именно поэтому и снижаем ставки, именно поэтому рекламируем активно "Тинькофф инвестиции". Нас такой переток денег наших клиентов в целом устраивает", - заявил Писемский.

Он пояснил, что на остановку роста средств клиентов в банке в сентябре повлияло три фактора: снижение ставок по депозитам и текущим счетам, рост брокерского бизнеса из-за желания клиентов больше зарабатывать и фактор сезонности (оттока средств после летних отпусков).

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 40,4%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".