Дефицит бюджета США в октябре удвоился

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в октябре составил $284,071 млрд, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($134,467 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 3,2% - до $237,698 млрд. В том числе налоговые поступления уменьшились на 3% и составили $238 млрд.

При этом расходы подскочили на 37,3%, достигнув $521,769 млрд.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.