Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,7-1,1%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти, выпускающих пар после ралли с начала недели на новостях об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-1,1%, при этом растут акции АФК "Система" на новостях об оценке Ozon перед IPO.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3005,21 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1224,71 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 77,3 рубля (-0,07 рубля), золото стоит $1877,8 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-2,9%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "ММК" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), банка ВТБ (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), МТС (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2020 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,4 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 18,3%, до 86,6 млрд руб.

Чистый убыток "Роснефти" по МСФО в III квартале составил 64 млрд руб., за 9 месяцев - 177 млрд руб., что оказалось чуть хуже прогнозов экспертов.

Подорожали акции "АФК Система" (+6%), Polymetal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 млрд до $12 млрд, сообщил Forbes. По данным издания, Sber CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, "ВТБ Капитал" - в $4,7-7,1 млрд. Goldman Sachs оценивает компанию для размещения в $6-12 млрд. В ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, рассказал один из источников Forbes.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций может скорректироваться в район 1200 пунктов по индексу РТС. Подъем на мировых рынках акций приостановился из-за опасений, связанных с ужесточением ограничительных мер в отдельных странах с негативными последствиями для экономики. На валютном рынке в начале торгов возможен рост доллара на фоне снижения "спроса на риск" на рынках в целом.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, мимолетная радость рынков от успеха испытаний новой вакцины уступила место суровой реальности.

Снижение индексов в США в четверг произошло на фоне роста обеспокоенности участников рынка о том, что новые карантинные ограничения нанесут больший вред экономике. Глава Федрезерва Джером Пауэлл предупредил мировое сообщество о том, что 2021 год будут сложным на фоне распространения коронавируса в США и мире. Согласно его заявлениям, новость о вакцине обнадеживающая, однако риски в краткосрочной перспективе сохраняются.

Продолжению роста западных площадок препятствуют опасения новых локдаунов и их последствий для глобальной экономики. Выборы президента США прошли, объявление финальных результатов затянулось, ожидаемых стимулов не последовало - все это не способствует продолжению роста индексов и новые поводы для роста только предстоит найти, считает Шишкина.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,7-1,1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции, что негативно скажется на экономике.

Эйфория, которая охватила фондовый рынок ранее на этой неделе на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, по-видимому, ослабевает, пишет The Wall Street Journal.

В США в среду, 11 ноября, было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество госпитализаций с COVID-19, а число новых случаев заражения превышает отметку в 100 тыс. последние девять дней подряд.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Председатель ФРС Пауэлл заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики.

Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 "безусловно, хорошая и долгожданная новость в среднесрочной перспективе, хотя остается значительная неопределенность в отношении сроков, производства, распространения и эффективности" лекарства, отметил он.

Тем временем, дефицит госбюджета США в октябре составил $284,071 млрд, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($134,467 млрд), сообщило министерство финансов страны. Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Список компаний пока не приводится.

Цены на нефть

Нефть утром в пятницу также дешевеет на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии; цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,98 за баррель (-1,3% и +0,6% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,43 за баррель (-1,7% и +0,8% накануне).

По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет Trading Economics.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии 12 ноября зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Согласно данным Минэнерго США, вышедшим накануне, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 4,28 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,9-3 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА 12 ноября повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.