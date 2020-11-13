Рубль снизился к доллару и евро вечером на фоне падающей нефти

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 77,6125 руб./$1 в 19:00, что на 24,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,745 руб./EUR1, подорожав на 48,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 35 копеек - до 83,97 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на дневных торгах в пятницу является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках. Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составила $42,89 за баррель, что на 1,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,36 за баррель, что на 1,85% ниже уровня предыдущих торгов.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. В США в четверг впервые было зарегистрировано более 150 тыс. новых случаев заражения. Средний показатель за последние семь дней составляет 131,5 тыс. случаев в день, что на 32% больше, чем неделей ранее. На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуаций. В Японии 12 ноября был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК на этой неделе ухудшили свои прогнозы спроса на нефть в 2020 году. Помимо этого, МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. Тем временем данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей.

Комментарии аналитиков

"Сегодня рубль продолжает снижаться на фоне переосмысления инвесторами своих позиций после бурного ралли, состоявшегося после прошедших 3 ноября президентских выборов в США. Существенный отрыв Джо Байдена от Дональда Трампа был расценен рынками как легитимная победа первого, менее эксцентричного и более опытного политика. Более того, ралли в начале этой недели было поддержано сообщением от фармацевтического гиганта Pfizer о 90%-ной эффективности разрабатываемой им вакцины от коронавируса. Тем не менее, к концу недели эйфория поутихла, инвесторы, возможно, фиксируют прибыль и уходят на выходные без рисков в портфеле", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "послевыборная" эйфория в Америке постепенно сходит на нет, сам факт свершившегося события не был подкреплен никакими другими значимыми геополитическими событиями, поэтому влияние ситуации в США на мировые финансовые рынки начало снижаться. На фоне не самой позитивной информационной повестки вокруг коронавируса снизилась цена на нефть, в результате чего рубль после укрепления вновь сдает позиции. Главными драйверами рынка в ближайшие дни будут цены на нефть и информация о ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19 в мире. Существенных изменений курса рубля к мировым валютам на следующей неделе не ожидается. Прогноз по курсу рубля на ближайшую пятидневку: 77-78 руб./$1 в паре с долларом и 91-92 руб./EUR1 в паре с евро.

"Игроки на мировых рынках перешли к фиксации прибыли после уверенного роста, продемонстрированного в первой декаде ноября, сфокусировавшись на текущих рисках. Разработка вакцины и ее применение - хороший сигнал в среднесрочной перспективе, однако это не отменяет текущих проблем с распространением коронавируса и необходимостью введения карантинных ограничений в различных странах, что окажет влияние на темпы восстановления мировой экономики. В частности, темпы роста количества заболевших в Европе и США остаются на высоком уровне, что может заставить страны или отдельные регионы усилить меры по борьбе с коронавирусом. Также после эйфории начала недели на первый план вновь вышли новости о подсчете голосов на выборах в США. Трамп заявил, что уже на следующей неделе ожидает хорошие новости. Неопределенность в вопросе результатов выборов в США может также оказывать давление на рынки в ближайшие сессии. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на курс нацвалюты, в результате чего пара "доллар/рубль" в очередной раз попытается преодолеть отметку 77,5 руб./$1. В дальнейшем, в случае отступления цен на нефть к нижней границе диапазона $42-44 за баррель Brent и снижения "аппетита" к рисковым активам, американская валюта попытается закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, рубль следует за нефтью и валютами развивающихся рынков, но влияние геополитических факторов, возможно, вновь усиливается. В четверг, помимо внешних негативных факторов, на ослабление рубля могли повлиять заявления, что Россия введет санкции против Европы в ответ на ограничительные меры из-за случая с Алексеем Навальным. Кроме того, постпред России при ООН заявил, что Россия может выйти из ОЗХО. В этих условиях волатильность нацвалюты усилилась, и он довольно быстро ослаб до 77,5 руб./$1. Позже он пытался отыграть потери, но ему помешало падение цен на нефть из-за неожиданного роста ее складских запасов в США.

"Сегодня рубль торгуется чуть слабее отметки 77,5 руб./$1, а нефть продолжает дешеветь. При этом ситуация с коронавирусом в США и Европе остается тяжелой. Главы ведущих центробанков в четверг заявили, что недавний оптимизм, вызванный новостями о вакцине, может быть преждевременным. На этом фоне рубль в пятницу может ослабнуть до 77,8 руб./$1, так как геополитическая премия за риск пока не снижается и вряд ли снизится в ближайшее время. Рынки будут следить за заседанием глав центробанков и министров финансов "большой двадцатки", на котором будет обсуждаться план списания долга беднейшим странам в связи с пандемией", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 14 ноября на 21,14 копейки, до 77,3262 руб./$1, и поднял курс евро на 51,18 копейки, до 91,3222 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 30,37 копейки по отношению к четвергу и составил 77,3628 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 34,57 копейки и составил 77,432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 698,231 млн, из которых $673,007 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 25,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 13 ноября вырос на 59,98 копейки, до 91,3711 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 51,63 копейки и составил 91,5006 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR429,673 млн, из которых EUR208,856 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR220,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 13 ноября в основном слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 4,68% годовых, на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 4,76% годовых. И лишь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц не изменилась и составила 4,54% годовых.