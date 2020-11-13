ВТБ сократил выплаты правлению в 1,6 раза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в третьем квартале 2020 года сократил выплаты членам правления в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 144,9 млн рублей с 231,9 млн рублей, свидетельствует ежеквартальный отчет банка по ценным бумагам.

В эту сумму входят премии и заработная плата.

На конец сентября в правление ВТБ входили 12 человек.

Наблюдательный совет ВТБ в сентябре принял решение сократить вдвое по сравнению с первоначальными планами вознаграждение менеджменту за 2019 год на фоне экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса. Финальное решение о сокращении вдвое выплат вознаграждения было инициировано менеджментом банка и поддержано наблюдательным советом единогласно. В ВТБ не раскрывали объем бонусов, которые получат топ-менеджеры банка.

В прошлом году выплаты правлению ВТБ составили 2,23 млрд рублей, согласно ежеквартальному отчету эмитента. Эта сумма включает премии и заработную плату.