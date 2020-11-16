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Фактическое использование иностранного капитала в Китае выросло в октябре на 18%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Фактическое использование иностранного капитала в октябре текущего года выросло в Китае на 18,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив $11,83 млрд, сообщило министерство коммерции КНР в понедельник.

С января по октябрь этот показатель увеличился в годовом исчислении на 3,9%, достигнув $115,09 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Устойчивая тенденция к росту наблюдается семь месяцев подряд, отметило Минкоммерции.

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