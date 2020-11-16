Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Пожар произошел в цехе "Евраза ЗСМК" в Новокузнецке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Повреждение трубопровода произошло в одном из цехов АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Евраз ЗСМК, входит в группу Evraz) в Новокузнецке, что привело к остановке конвертера. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 13 ноября.

"В конвертерном цехе при проведении плавки в конвертере вышел из строя механизм подъема юбки кессона, в результате предпринятых действий по подъему юбки кессона, произошло повреждение подводящего трубопровода котла-утилизатора. Плавку слили в штатном режиме. Конвертер был остановлен", - говорится в ответе на запрос агентства о причинах произошедшего.

Сообщается также, что сталеплавильные мощности были перераспределены между другими конвертерами, проведены восстановительные работы, агрегат возобновит работу 16 ноября. Отмечается, что потери производства уточняются, пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь местные СМИ опубликовали видеозаписи из цеха, на которых видно, что в результате повреждения трубопровода в цехе произошел пожар, при этом расплавленный металл растекся по помещению.

Евраз ЗСМК Evraz

Новости

РЖД урезали инвестиционную программу на 2021 год на 63,2 млрд руб.

РЖД урезали инвестиционную программу на 2021 год на 63,2 млрд руб.

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok
Экономический кризис

ВВП Японии в III квартале взлетел на рекордные 21,4%

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

Страны АСЕАН подписали крупнейшее соглашение о свободной торговле

Миноритариям "Распадской" нашли выход. Обобщение

Россия увеличит производство колбасы

Panasonic Corporation сменит название

Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

В Думу внесен законопроект о едином госзаказчике в строительстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');