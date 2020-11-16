Пожар произошел в цехе "Евраза ЗСМК" в Новокузнецке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Повреждение трубопровода произошло в одном из цехов АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Евраз ЗСМК, входит в группу Evraz) в Новокузнецке, что привело к остановке конвертера. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 13 ноября.

"В конвертерном цехе при проведении плавки в конвертере вышел из строя механизм подъема юбки кессона, в результате предпринятых действий по подъему юбки кессона, произошло повреждение подводящего трубопровода котла-утилизатора. Плавку слили в штатном режиме. Конвертер был остановлен", - говорится в ответе на запрос агентства о причинах произошедшего.

Сообщается также, что сталеплавильные мощности были перераспределены между другими конвертерами, проведены восстановительные работы, агрегат возобновит работу 16 ноября. Отмечается, что потери производства уточняются, пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь местные СМИ опубликовали видеозаписи из цеха, на которых видно, что в результате повреждения трубопровода в цехе произошел пожар, при этом расплавленный металл растекся по помещению.