PNC создаст пятый крупнейший банк в США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американская PNC Financial Services Group договорилась с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) о покупке американского подразделения BBVA за $11,6 млрд, что позволит создать пятый крупнейший по объему активов банк в США.

Как сообщается в пресс-релизе PNC, сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ее закрытие запланировано на середину 2021 года в зависимости от получения одобрения регуляторов. После закрытия сделки BBVA USA станет частью PNC Bank.

BBVA имеет 637 отделений в Техасе, Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Флориде, Колорадо и Нью-Мексико. По оценке PNC, ее портфель депозитов в результате сделки увеличится на $86 млрд, кредитов – на $66 млрд.

Ранее в этом году PNC продала свою долю в BlackRock Inc. за $15 млрд. В компании оценивают аккретивный эффект на прибыль в 2022 году от приобретения американского подразделения BBVA в 21% и рассчитывают, что оно позволит в значительной степени компенсировать потерю чистой прибыли, которую PNC получала от инвестиций в BlackRock.

Слияния крупных банков были редкостью после финансового кризиса 2008 года, что, помимо прочего, связано с новыми мерами регулирования их деятельности, отмечает The Wall Street Journal. Однако региональные банки, которые в большей степени зависят от предоставления кредитов на повседневные расходы, сталкиваются с трудностями из-за низких процентных ставок и слияния являются для них очевидным решением.

BBVA, работающий в США с 2007 года, дважды списывал стоимость американских активов и ранее в этом году предупредил о возможности очередных списаний на фоне пандемии.