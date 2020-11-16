Хуснуллин и Решетников возглавили новые комитеты при набсовете ВЭБа

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил комитет по городской экономике и строительству при наблюдательном совете ВЭБа, министр экономического развития Максим Решетников - инвестиционный комитет, сообщила госкорпорация.

Новые комитеты будут рассматривать вопросы участия ВЭБа в финансировании приоритетных инвестиционных проектов, говорится в сообщении.

Основной целью деятельности комитета по городской экономике и строительству является представление набсовету ВЭБа заключений и рекомендаций по всем вопросам реализации проектов, связанных с развитием городской экономики, в которых планируется участие госкорпорации, а также подконтрольных и координируемых организаций.

Цель деятельности инвестиционного комитета - представление наблюдательному совету и правлению ВЭБа заключений и рекомендаций по вопросам осуществления инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, а также деятельности по поддержке экспорта и участия госкорпорации в реализации проектов, имеющих общегосударственное значение для экономики. Среди задач комитета - рассмотрение и одобрение сделок по указанным направлениям, подготовка рекомендаций правлению по этим сделкам, а также рассмотрение вопросов координации деятельности организаций развития.

Согласно закону о ВЭБе, количественный состав комитетов определяется наблюдательным советом ВЭБа, но не может быть менее трех и более семи членов, при этом хотя бы один член комитета должен являться работником ВЭБа. Председателем комитета назначается один из членов наблюдательного совета госкорпорации.