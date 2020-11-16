Сбербанк проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд руб.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует с 11:00 17 ноября до 15:00 19 ноября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-SBER19 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - около 5,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 5,58% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Состав организаторов будет утвержден в ближайшее время. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Последний раз с похожим выпуском банк выходил в начале октября. Тогда Сбербанк разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей) по ставке 5,7% годовых. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 291 выпуск биржевых облигаций Сбербанка на 758,8 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.