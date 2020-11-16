Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря снизится до $42 за тонну

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2020 года составит $42 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В ноябре она составила $42,2 за тонну, таким образом, с 1 декабря она снизится на $0,2.

Пошлина несколько месяцев росла после падения в мае до минимальных за все время ее действия значений - до $6,8 с $52 в апреле. В июне она увеличилась до $8,3, в июле уже до $37,8, в августе - до $46,9, в сентябре - до $47,5. С октября она стала постепенно снижаться ($45,4).

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила $40,4225 за баррель, или $295,1 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть сохранится на уровне $4,2.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года также остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла останется на прежнем уровне - $12,6 за тонну, на темные - снизится до $42 с $42,2.

Пошлина на экспорт товарного бензина также не изменится - $12,6, прямогонного (нафта) - снизится до $23,1 c $23,2.

Пошлины на сжиженный газ и чистые фракции СУГ останутся на нулевом уровне. Не изменится и пошлина на кокс - $2,7.