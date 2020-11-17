Экс-премьер Белоруссии возглавил принадлежащий ВЭБу "Сибуглемет"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании ООО "Группа Сибуглемет" и председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет", сообщил ВЭБ, являющийся владельцем актива.

В новой должности Кобяков займется разработкой стратегии "Сибуглемета", будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия, говорится в сообщении.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении, выразил уверенность, что "управленческий опыт и стратегическое видение (Кобякова - ИФ) позволят решить ряд накопленных проблем компании ("Сибуглемета" - ИФ), увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора".

Кобяков со второй половины 1990-х годов работал на различных официальных должностях, в частности, был министром экономики Белоруссии, послом в РФ. В конце августа 2012 года был назначен главой администрации президента Белоруссии, а в декабре 2014 года сменил Михаила Мясниковича на посту премьер-министра страны. Освобожден от должности 18 августа 2018 года. С 2018 года – член совета директоров ОАО "Белгазпромбанк".

В холдинг "Сибуглемет" входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская" суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля. Балансовые запасы угля предприятий холдинга составляют порядка 300 млн тонн. Владельцем группы является ВЭБ, большая часть активов принадлежит ему напрямую, остальные находятся в залоге. Управление "Сибуглеметом" ВЭБ в 2015 году передал группе Evraz.

С прошлого года ВЭБ в отчетности по МСФО начал классифицировать "Сибуглемет" как актив на продажу. Претендентом на покупку был Evraz, но в итоге его не устроили предложенные ВЭБом условия сделки, и она не состоялась. ВЭБ в отчете указывал, что потенциальный покупатель отказался от завершения сделки в апреле этого года.

Президент Evraz Александр Фролов в понедельник сообщил, что срок контракта Evraz на управление "Сибуглеметом" закончился 15 ноября. Вопросы о будущем актива он предложил задавать собственнику – ВЭБу.