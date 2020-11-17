Производство бензина в октябре упало по сравнению с сентябрем на 7%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Производство бензина в России в октябре упало на 7%, как по сравнению с сентябрем, так и к октябрю 2019 года, сообщает Росстат.

В январе-октябре производство бензинов составило 32 млн тонн, что на 3,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

В октябре выпуск дизтоплива снизился на 3% по сравнению с сентябрем и на 15,7% год к году.

Производство дизельного топлива в январе-октябре 2020 года составило 64,8 млн тонн, увеличившись на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.