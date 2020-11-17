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Структура Свиблова анонсировала принудительный выкуп долей миноритариев Highland Gold

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Компания Fortiana Владислава Свиблова анонсировала принудительный выкуп акций у миноритариев Highland Gold Mining (HGM).

Как говорится в сообщении на LSE, в ходе добровольной оферты она собрала свыше 90% (если точнее, 90,02%) бумаг, не принадлежавших ей ранее, и получила право провести принудительный выкуп.

Добровольная оферта Fortiana по цене 3 фунта за акцию действует до 19 ноября. Если кто-то из акционеров ее не примет (а также не обратится в суд относительно своей доли в течение 6 недель), структура Свиблова в принудительном порядке выкупит недостающие акции по той же цене.

Fortiana намерена в ближайшее время разослать официальные уведомления о выкупе акционерам, которые не примут оферту, говорится в сообщении.

В конце июля стало известно, что Fortiana договорилась о приобретении 40,06% акций Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров по 3 фунта за акцию. Сначала Fortiana получила 23,95% Highland Gold, потом, после получения одобрения ФАС, еще 16,11%, и выставила оферту миноритариям.

На данный момент оферту приняли держатели 53,96% акций, что увеличивает долю Свиблова в Highland Gold до 94,02%.

В общей сложности Highland Gold была оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд). Как сообщалось, финансирование для сделки компания Свиблова привлекает в ВТБ.

Акции Highland Gold пока торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Однако совет директоров Highland Gold уведомил Лондонскую биржу о желании провести делистинг. Ожидается, что торги прекратятся 19 ноября. Во вторник торги закрылись на уровне 2,998 фунта за акцию.

Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.

Fortiana Владислав Свиблов Highland Gold Mining

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