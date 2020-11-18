Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,3-0,4%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок после роста в начале недели на новостях о высокой эффективности испытаний в США вакцин от COVID-19; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3038,52 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1255,12 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 76,27 рубля (+0,05 рубля), золото – $1878,4 за тройскую унцию (-0,4%).

Подешевели акции банка ВТБ (-1,7%), Polymetal (-1,5%), "Татнефти" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "АЛРОСА" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Ozon планирует разместить в рамках IPO на Nasdaq 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу, говорится в обновленной версии проспекта Ozon Holdings PLC, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн – при условии его полной реализации.

Также акционеры Ozon - Baring Vostok и ПАО АФК "Система" – подписали соглашение, по которому в рамках частного размещения приобретут акции компании по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый. Точное количество акций, которые купят АФК и Baring в рамках private placement, будет зависеть от цены размещения.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Подорожали утром в среду акции UC Rusal (+1%), "МТС" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Россетей" (+0,2%).

Также подскочили более чем на 5% акции "ВСМПО-Ависма" на новостях о планах компании выкупить свои акции с рынка через свою "дочку" ООО "Авитранс", на эти цели будет направлено до 5 млрд рублей. Срок выкупа акций - до 31 декабря 2021 года.

Комментарии аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе вероятна консолидация по индексу РТС. Опасения, связанные с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничительными мерами, остаются сдерживающим фактором для инвесторов на рынках акций в целом, в то время как корпорация Pfizer, как сообщается, готовится к подаче заявки в FDA на одобрение вакцины против коронавируса к использованию в чрезвычайных ситуациях. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара немного ниже отметки 76,5 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть способна на снижение из-за роста запасов в США, промышленные металлы торгуются разнонаправленно, как и валюты сырьевой группы. Япония заметно улучшила экспорт в октябре, но показатель импорта оказался хуже ожиданий. В США демократы и республиканцы выражают готовность принять стимулирующий пакет до вступления в должность Джо Байдена, но одновременно демонстрируют крайнюю удаленность своих позиций.

Новости об эффективности вакцин взбодрили рынки, но сама проблема пандемии COVID-19 продолжает ухудшаться. Поэтому условия для торгов в среду в России больше наталкивают на мысли о консолидации или даже о продолжении снижения. В корпоративном плане можно отметить "День инвестора" в "Норникеле", а также последний день торговли с дивидендами бумаг Группы "Эталон" и "М.Видео".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, настроения на мировых рынках утром в среду можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии на основных площадках наблюдается преобладание продаж. Аутсайдером выступает рынок Японии, который, несмотря на хорошие данные по экспорту и торговому балансу страны, снизился более чем на 1%.

На таком фоне в начале торгов можно ожидать умеренного снижения российского рынка акций. Преобладание продаж приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3040 пунктов. В дальнейшем продажи могут быть поддержаны ситуацией на европейских и американских площадках, что стимулирует дальнейшую фиксацию прибыли по "длинным" позициям и отступление рынка к минимумам вторника, считает аналитик.

В США во вторник индексы снизились на 0,2-0,6% после роста днем ранее на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса.

В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.

Новости о вакцине вызвали ротацию на рынке акций. Инвесторы стали продавать бумаги компаний, которые пользовались спросом во время пандемии, включая акции крупных технологических и интернет-компаний.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах мира, что частично нивелирует позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против этого заболевания, пишет MarketWatch.

Экспорт из Японии в октябре сократился по итогам 23-го месяца подряд, но темпы снижения существенно замедлились благодаря сильному спросу во всех регионах мира, за исключением Европы. Объем экспорта уменьшился на 0,2% по сравнению с октябрем прошлого года - до 6,57 трлн иен ($63,2 млрд). Эксперты в среднем ожидали более существенного падения - на 4,5%, сообщает Trading Economics.

Импорт в октябре рухнул на 13,3% - до 5,69 трлн иен. Аналитиками в среднем прогнозировали спад на 9%. Сокращение показателя было отмечено по итогам 18-го месяца подряд.

Нефть

Нефть утром в среду остается под давлением после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $43,73 за баррель (-0,1% и -0,2% во вторник), декабрьская цена WTI – $41,29 за баррель (-0,3% и +0,2% накануне).

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей.

Данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 18:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей.