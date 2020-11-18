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Правительство разрешило РЖД продать производителя деревянных шпал

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило продажу 100% минус 1 акции АО "Трансвудсервис" (ТВС), принадлежащих ОАО "Российские железные дороги".

Соответствующее распоряжение от 16 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин: документ размещен на официальном портале правовой информации. Он подготовлен Минфином, Минтрансом и РЖД.

Актив может быть продан "по цене, не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".

"Трансвудсервис" - производитель деревянных шпал и аналогичной продукции, пропитываемой антисептиками. Холдинг создан в 2008 г. ТВС были переданы несколько специализированных заводов "Российских железных дорог". Согласно сайту компании, ее предприятия ежегодно выпускают более 2,5 млн шпал, до 2 тыс. комплектов брусьев для стрелочных переводов и около 35 тыс. мостовых брусьев. Группа является основным их поставщиком для РЖД.

Продать на аукционе 100% минус 1 акцию "Трансвудсервиса" монополия планировала еще в 2011 г. Начальная цена была установлена на уровне 1,95 млрд руб. Однако торги были отменены в связи с тем, что на участие в них было подано менее двух заявок. "Российские железные дороги" тогда сообщили, что намерены провести "мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности ТВС", не пояснив, правда, о чем именно идет речь.

Перевозчик лишь отмечал, что повторный аукцион планируется провести в 2012 г., однако этого также сделано не было. В начале 2020 г. в проспекте к евробондам РЖД сообщали о планах продать "Трансвудсервис" в текущем году.

РЖД Трансвудсервис

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