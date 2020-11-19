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Специалисты спрогнозировали снижение вредоносности саранчи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхозцентра ожидают снижения вредоносности саранчи в 2021 году, но отмечают, что в ряде регионов ее численность вырастет.

Как сообщает ведомство, во время обследований, проведенных осенью этого года, кубышки саранчовых вредителей были обнаружены на 168,1 тыс. га.

По прогнозу, рост численности и массовое размножение итальянского пруса будет в Калмыкии, Крыму, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской и Саратовской областях, Чеченской республике, Башкирии, Ставропольском и Алтайском краях. В остальных регионах популяция вредителя будет находиться в фазе депрессии.

В большинстве регионов в депрессивном состоянии будет и азиатская перелетная саранча. Однако в Калмыкии, Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Чеченской республике, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае ее численность будет нарастать.

Мароккская саранча в основном будет находиться в депрессии. Ее массовое размножение прогнозируется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае. Эта саранча также может залететь в ряд регионов Кавказа.

По данным Россельхозцентра, в 2021 году обработку против вредителей планируется провести на 589,33 тыс. га. Наибольший объем защитных мероприятий ожидается в Северо-Кавказском (на 267 тыс. га) и Южном (на 245,3 тыс. га) федеральных округах.

Россельхозцентр

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