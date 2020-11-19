Рубль вечером умеренно подешевел к доллару и евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках.

Курс доллара США составил 76,335 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,365 руб./EUR1, подорожав на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 23 копейки - до 82,65 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в четверг является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе негативной динамики нефтяных котировок.

Нефть

Цены на нефть снижаются в четверг на опасениях по поводу спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составила $44,19 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,62 за баррель, что на 0,48% ниже уровня предыдущих торгов.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение. В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится. При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут. ОАЭ, в частности, высказывают недовольство своей квотой по снижению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ на фоне роста напряженности в отношении возможного увеличения квот, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации агентства, страна даже рассматривает возможность выхода из ОПЕК+.

Комментарии аналитиков

"Курс рубля в первой половине торгов в четверг снижался под давлением негативного закрытия торгов на фондовых площадках США, где основные фондовые индексы по итогам торгов 18 ноября потеряли в среднем около 1%. Причем это произошло, несмотря на позитивные новости от компании Pfizer о росте эффективности ее вакцины от COVID-19. Вместе с тем во второй половине дня рубль смог частично отыгрывать понесенные ранее потери, но все равно остался в минусе. В дальнейшем у нацвалюты есть все шансы на продолжение нисходящего тренда к доллару и евро, чему могут способствовать такие факторы, как снижение нефтяных цен в преддверии нового заседания ОПЕК+ и на фоне существующих внутрикартельных противоречий, а также возможная фиксация прибыли инвесторами после довольно активного роста на развивающихся рынках, наблюдавшегося с начал ноября", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "на валютных площадках развивающихся рынков в четверг вновь возобладал "уход от риска", вызванный новыми ограничениями в различных мировых регионах и ускорением темпов распространения пандемии. В течение дня снижалось большинство валют emerging markets, хотя наблюдались и исключения. В частности, к концу дня в заметном плюсе к доллару торговалась турецкая лира, получившая импульс после повышения локальным центробанком ключевой ставки сразу на 475 базисных пунктов, до 15% годовых. Положительную динамику к доллару демонстрировали также бразильский реал и мексиканское песо. В числе же валют, заметно упавших к доллару, оказался южноафриканский рэнд, который негативно отреагировал на решение Центробанка ЮАР оставить свою ключевую ставку на исторически минимальном уровне в 3,5% годовых. Рубль весь день оставался в числе валют развивающихся стран, торговавшихся в "красной зоне". В частности, в ходе торгов доллар поднимался выше 76,6 руб./$1, а курс евро еще в утренние часы протестировал отметку 90,6 руб./EUR1 и в течение дня был близок к повторению данного уровня".

В свою очередь главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отмечает, что "настроение рынка испортилось, когда вчера вечером город Нью-Йорк объявил о закрытии всех государственных школ с сегодняшнего дня. Кроме того, надо учитывать возможность блокировки бюджета Евросоюза. Рисковые валюты направились вниз относительно доллара США. Евро тоже под некоторым давлением, хотя рынок, похоже, забывает о возможных угрозах существованию ЕС, которые снова возникают из-за проблем с бюджетом".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 20 ноября на 33,59 копейки, до 76,2627 руб./$1, и поднял курс евро на 11,7 копейки, до 90,3484 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 55,85 копейки по отношению к среде и составил 76,3612 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 52,97 копейки, поднявшись до 76,3637 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 834,52 млн, из которых $801,519 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 33,001 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 19 ноября вырос на 29,69 копейки, до 90,3884 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 36,28 копейки и составил 90,3847 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR554,833 млн, из которых EUR251,956 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,877 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 19 ноября не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая выросла на 1 б.п. - до 4,49% годовых. При этом ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне среды и составили 4,43%, 4,57%, 4,74% и 4,78% годовых соответственно.