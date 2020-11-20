Нефтяные компании вывели продажи топлива на АЗС России на докризисный уровень

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшие вертикально-интегрированные нефтяные компании - "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" - восстановили среднесуточные объемы продаж топлива на автозаправочных станциях до докризисного уровня, следует из отчетностей компаний.

"ЛУКОЙЛ" еще в отчете по МСФО за II квартал отмечал, что его реализация нефтепродуктов на АЗС в России в июле-августе практически восстановилась до уровней 2019 года, хотя за рубежом "более медленное восстановление". "По мере снятия ограничений мобильности мы наблюдаем восстановление спроса на углеводороды. Но темп восстановления сильно отличается в зависимости от вида нефтепродуктов и региона. В частности, наша розничная реализация моторных топлив сегодня лишь на 5% ниже уровня годичной давности", - говорил в конце августа CFO компании Александр Матыцын.

На прошлой неделе "Роснефть" в рамках отчетности по МСФО за III квартал сообщила, что в отчетном периоде объем розничных продаж нефтепродуктов восстановился до уровня, предшествующего введению ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и превысил показатели I и II кварталов текущего года на 14% и 28% соответственно.

Отчет "Газпром нефти" по МСФО свидетельствует, что в III квартале по сравнению со вторым среднесуточная реализация топлива через одну АЗС в России выросла на 25,5% - до 18,57 т./сут. Почти такой же среднесуточный пролив через АЗС - 18,56 т./сут. - "Газпром нефть" регистрировала в IV квартале 2019 года, после которого началось падение розничных продаж. Таким образом, в III квартале 2020 года "Газпром нефть" тоже восстановила розничные продажи нефтепродуктов до докризисного уровня.

Из-за повсеместных ограничений в связи с пандемией в апреле 2020 года было зарегистрировано резкое снижение объемов розничных продаж нефтепродуктов в России и других странах. Тогда продажи через АЗС снизились на 40% от уровня апреля 2019 года. Однако с мая розничная реализации топлива в России начала расти на фоне восстановления экономической активности, и пока серьезного снижения в этом сегменте не фиксируется.

У "Газпром нефти" более 1,8 тыс. АЗС, из них в России - свыше 1,2 станций; у "Роснефти" - более 3 тыс. АЗС, включая Белоруссию, Абхазию и Киргизию; у "ЛУКОЙЛа" порядка 5 тыс. АЗС, из которых примерно половина - в России.