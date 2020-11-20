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Оборот розничной торговли РФ в октябре снизился на 2,4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в октябре 2020 года сократился на 2,4% по сравнению с показателем за октябрь 2019 года, до 2 трлн 976,5 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат октября оказался лучше консенсус-прогноза, который предполагал снижение оборота российской розницы на 3%, и выше сентябрьской динамики (минус 3% в годовом выражении).

По сравнению с показателем за предыдущий месяц оборот розничной торговли в октябре вырос на 2,1% (в сентябре по сравнению с августом оборот снизился на 1,7%).

По итогам января-октября оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,6%, до 26,902 трлн рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре сократился на 3,6% в годовом выражении, до 1 трлн 397,5 млрд рублей (по итогам 10 месяцев - на 2,6%, до 13,227 трлн рублей). Рост по сравнению с сентябрем составил 3,3%.

Оборот непродовольственной розницы в октябре сократился на 1,1%, до 1,579 трлн рублей (в январе-октябре - на 6,3%, до 13,675 трлн рублей). Рост к предыдущему месяцу составил 1,1%.

Розничные продажи в РФ снижаются с апреля, когда рынок упал на 22,6% (в годовом выражении) после введения национального локдауна и ограничения работы непродовольственных магазинов. В мае падение замедлилось до 18,6%, в июне - до 7,1%, в июле - до 1,9%. В августе оборот розничной торговли снизился на 2,7%, в сентябре - на 3%.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в сентябре, предусматривает падение розничной торговли в РФ на 4,2% в 2020 году и возобновление роста (+5,1%) в 2021 году.

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