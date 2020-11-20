Инвестиции в основной капитал в РФ за 9 месяцев упали на 4,1%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2020 года упали на 4,1% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, сообщил в пятницу Росстат.

В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 9 месяцев 2020 года в 11 трлн 920,6 млрд рублей.

Росстат пока не приводит данных по динамике инвестиций за III квартал. В I квартале рост инвестиций оценивался Росстатом в 1,2%, во II квартале был спад на 7,6%, из чего следует, что в III квартале инвестиции могли упасть чуть больше чем на 4% (если Росстат не пересмотрел динамику за первые два квартала года).

Позднее в пятницу оценку падения инвестиций в основной капитал за III квартал - на 4,2% в годовом выражении опубликовало Минэкономразвития в своем докладе "Картина деловой активности" (в ведении которого находится Росстат, который, скорее всего, представил эту оценку министерству).

Таким образом, годовые темпы падения инвестиций в III квартале существенно замедлились вопреки ожиданиям ЦБ, который прогнозировал углубление провала по инвестициям в III квартале.

"По оценке Банка России, годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в III квартале 2020 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом. До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что связано с ее высокой инерционностью из-за пересмотра инвестиционных планов на 2020 г. и жесткости контрактов", - говорилось в обзоре ЦБ в конце октября.

В 2020 году экономисты прогнозируют падение инвестиций на 6,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале ноября), в 2021 году - рост на 3,8%, что практически совпадает с официальным прогнозом Минэкономразвития - спад на 6,6% в 2020 году с последующим полуотскоком на 3,9% в 2021 году.