Какао подорожало до максимума за 8 месяцев на новостях о покупке Hershey бобов через биржу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на какао-бобы в Нью-Йорке выросли до максимальной отметки с февраля на фоне сообщений о том, что американская Hershey Co пошла на нетипичный шаг, решив покупать бобы через биржу, а не на физическом рынке.

Ранее производители какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре добавили крупную премию к цене продукции с целью повысить доходы фермеров.

В то время как покупка какао-бобов в основном происходит путем частных сделок, приобретение через биржу открывает Hershey доступ к более дешевым поставкам, позволяя экономить миллионы долларов, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на какао-бобы с поставкой в марте в Нью-Йорке подскочили на 2,8%, до $2 739 за тонну – это максимальный показатель для наиболее активно торгуемого контракта с конца февраля.

За эту неделю фьючерсные контракты выросли на 16%, максимально с начала их торгов в 2019 году.

Тем временем премия на декабрьские фьючерсы к мартовским ценам на этой неделе достигла $275.