Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне продолжающегося подъема внешних фондовых площадок и дорожающей нефти на ожиданиях вакцинации от COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, при этом лидируют в росте обновляющие максимумы с сентября 2014 года акции АФК "Система" на ожиданиях IPO Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3076,02 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1272,42 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 75,95 рубля (-0,25 рубля), золото стоит $1870,6 за тройскую унцию (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,5%, до 34,23 рубля), Сбербанка (+1,4% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), банка ВТБ (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "Россетей" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), Московской биржи (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

Онлайн-ритейлер Ozon в понедельник завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO. Планируется разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), IPO запланировано на 24 ноября.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,2%).

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в понедельник возможно повышение по индексу РТС. Заявления американских властей о возможности скорого (через "несколько недель") начала вакцинации населения и планах по достижению популяционного иммунитета к маю подкрепили оптимизм участников рынка (также сообщается о поэтапном ослаблении социальных ограничений во Франции в декабре и возможности ослабления карантина в Великобритании на рождественские каникулы). На валютном рынке в начале торгов возможно укрепление рубля с "тестированием" долларом отметки 76 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный. Нефть торгуется в "плюсе", хотя в промышленных металлах ситуация не столь однозначная. Большинство азиатских индексов растет на ожиданиях скорого старта вакцинации в мире, что позволит взять под контроль коронавирус. В начале дня можно ждать попыток роста от российского рынка акций и укрепления рубля, который на неделе может закрепиться ниже 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса. Игроки опасаются, что в Европе и США продолжат ужесточаться карантинные ограничения, что негативно повлияет на темпы восстановления мировой экономики. В этой связи, в случае дальнейшего ухудшения ситуации с пандемией, они перейдут к сокращению объемов рисковых активов в своих портфелях.

Вторым фактором выступит ожидания прогресса в переговорах по новому пакету помощи американской экономике. По информации СМИ, республиканцы согласились возобновить переговоры на фоне продолжающейся интенсификации пандемии коронавируса в стране. Впрочем, пока до конкретных договоренностей далеко, а между сторонами существует много противоречий.

Плюс к этому, инвесторы опасаются слабых результатов сезона рождественских распродаж в США, который стартует 27 ноября, что может сдержать покупки в рисковых активах. Результаты "черной пятницы" покажут, происходит ли переход граждан в развитых странах к сберегательной модели поведения на фоне пандемии коронавируса, что негативно для показателей компаний и мировых рынков. Учитывая день Благодарения, конец недели пройдет на фоне снижения волатильности и объемов торгов - в четверг в Штатах выходной, а в пятницу короткий день.

Учитывая внешний фон, утром в понедельник ожидается преобладание покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг в сторону максимумов прошлой недели. При этом в дальнейшем рынок может перейти к снижению. В случае публикации слабых предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США, произойдет ухудшение внешней конъюнктуры, что поспособствует компенсации российским рынком утреннего роста и уходу индекса МосБиржи в "минус", считает Зварич.

Переговоры о мерах поддержки американской экономики

В США в минувшую пятницу, 20 ноября, фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и опасений по поводу восстановления экономики. Давление на рынок в пятницу также оказали разногласия между Минфином Соединенных Штатов и Федеральной резервной системой (ФРС) по поводу продолжения финансирования ряда программ помощи в период пандемии.

Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю ФРС Джерому Пауэллу.

Тем временем глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг, 19 ноября, сказал, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

Кроме того, позитивной новостью стало то, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский индекс Hang Seng топчется на уровне пятницы) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Акции авиакомпаний подешевели после того, как власти Гонконга и Сингапура сообщили о переносе возобновления авиасообщения между двумя городами, которое было запланировано на 22 ноября. В Гонконге в субботу, 21 ноября, было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 26 днем ранее.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса; цена Brent превысила $45 за баррель и находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $45,59 за баррель (+1,4% и +1,7% в пятницу), январская цена WTI - $42,91 за баррель (+1,2% и +1,2% в пятницу).

Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg. Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце.