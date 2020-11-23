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Нефть Brent подорожала до трехмесячного максимума в $45,44 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяные цены в понедельник повышаются на новостях о нескольких вакцинах от коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 по московскому времени в понедельник составляет $45,44 за баррель, что на $0,48 (1,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $42,79 за баррель, что на $0,37 (0,87%) выше уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта прибавляли в цене более 2%, находясь на максимальном уровне с начала сентября, отмечает Trading Economics. Этому способствовала новость о том, что иммунизация вакциной от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей.

Американская Pfizer Inc. и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg.

Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем, Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге.

"Мы можем наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, - отметила основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Вакцины не смогут остановить текущие волны пандемии".

Тем временем йеменские повстанцы-хуситы сообщили в понедельник о пуске ракеты по нефтяной распределительной станции саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море.

нефть

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