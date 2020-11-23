Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Evraz подал иск на 1,4 млрд руб. к "Рузхиммашу" группы RM Rail

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Торговая компания "Евразхолдинг" (актив группы Evraz) подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Рузхиммаш" (Мордовия, актив группы RM Rail) на 1,4 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление подано 20 ноября и пока не принято к рассмотрению. Суть спора в материалах суда не уточняется. Комментарии в Evraz и "Рузхиммаше" пока получить не удалось.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов - 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер - около 2,8%.

RM Rail контролирует активы по производству грузовых вагонов и литья для подвижного состава в Мордовии и Хакасии. До недавнего времени компания входила в состав "Русских машин" Олега Дерипаски.

Evraz Евразхолдинг Рузхиммаш RM Rail

Новости

Нефть Brent подорожала до трехмесячного максимума в $45,44 за баррель

Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО

Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Российская венчурная компания передана в управление РФПИ

МСП банк и банк ДОМ.РФ объединят

Brent подорожала до $45,17 за баррель

Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Экономический кризис

Путин назвал главным риском пандемии застойную массовую безработицу

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');