Evraz подал иск на 1,4 млрд руб. к "Рузхиммашу" группы RM Rail

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Торговая компания "Евразхолдинг" (актив группы Evraz) подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Рузхиммаш" (Мордовия, актив группы RM Rail) на 1,4 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление подано 20 ноября и пока не принято к рассмотрению. Суть спора в материалах суда не уточняется. Комментарии в Evraz и "Рузхиммаше" пока получить не удалось.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов - 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер - около 2,8%.

RM Rail контролирует активы по производству грузовых вагонов и литья для подвижного состава в Мордовии и Хакасии. До недавнего времени компания входила в состав "Русских машин" Олега Дерипаски.