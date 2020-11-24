Минэкономразвития предложило упростить обратный выкуп акций

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить публичным акционерным обществам (ПАО) производить обратный выкуп акций (buyback) на бирже по рыночной цене, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Изменения подготовлены в закон "Об акционерных обществах". Сейчас в решении собрания акционеров о buyback должны указываться категории, количество покупаемых акций и цена их приобретения, а после сделки необходимо отчитаться о ней. Потому компании часто проводят buyback через свои "дочки".

По проекту для покупки собственных бумаг с биржи собрание акционеров будет утверждать только максимальное количество приобретаемых акций и объем предусмотренных на это средств. Схожая упрощенная процедура была временно введена для ПАО на 2020 год из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, министерство предлагает не применять в отношении программы выкупа ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при соблюдении ряда условий. В частности, акции должны приобретаться для уменьшения уставного капитала, для поощрения работников и менеджмента или в иных законных целях, с привлечением брокера, а информация о buyback должна быть надлежащим образом раскрыта.