Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Минэкономразвития предложило упростить обратный выкуп акций

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить публичным акционерным обществам (ПАО) производить обратный выкуп акций (buyback) на бирже по рыночной цене, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Изменения подготовлены в закон "Об акционерных обществах". Сейчас в решении собрания акционеров о buyback должны указываться категории, количество покупаемых акций и цена их приобретения, а после сделки необходимо отчитаться о ней. Потому компании часто проводят buyback через свои "дочки".

По проекту для покупки собственных бумаг с биржи собрание акционеров будет утверждать только максимальное количество приобретаемых акций и объем предусмотренных на это средств. Схожая упрощенная процедура была временно введена для ПАО на 2020 год из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, министерство предлагает не применять в отношении программы выкупа ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при соблюдении ряда условий. В частности, акции должны приобретаться для уменьшения уставного капитала, для поощрения работников и менеджмента или в иных законных целях, с привлечением брокера, а информация о buyback должна быть надлежащим образом раскрыта.

Минэкономразвития

Новости

Нефть Brent подорожала до трехмесячного максимума в $45,44 за баррель

Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО

Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Российская венчурная компания передана в управление РФПИ

МСП банк и банк ДОМ.РФ объединят

Brent подорожала до $45,17 за баррель

Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Экономический кризис

Путин назвал главным риском пандемии застойную массовую безработицу

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');