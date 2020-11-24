В МВФ заявили, что нацпроекты в РФ не должны подменять собой реформы

Однако они могут способствовать диверсификации экономики, считают эксперты фонда

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нацпроекты в РФ способны улучшить инфраструктуру и способствовать диверсификации экономики, но они не должны подменять собой реформы и увеличивать госдолю в экономике, полагают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

"В центре внимания обсуждений мер структурной политики в этом году были крупные национальные проекты. Национальные проекты создают как возможность для поддержки потенциального роста, так и некоторые риски. При условии хорошей реализации они могут обеспечить существенное улучшение инфраструктуры, повышение квалификации работников, усиление диверсификации экономики и рост экспорта", - говорится в заявлении миссии МВФ по итогам ежегодных консультаций по статье VI соглашения фонда, которые прошли 9-23 ноября под руководством Жака Миньяна в дистанционном формате.

"Однако их не следует рассматривать как замену упомянутых выше важных реформ (улучшение делового климата, конкуренция внутри регионов и между ними, совершенствование корпоративного управления в госкомпаниях - ИФ), и они не должны способствовать расширению и без того значительного присутствия государства в экономике", - отметили в фонде.

Для максимального эффекта нацпроектов, полагают в МВФ, необходимо создать равные условия деятельности, чтобы обеспечить активное участие в них частного сектора.

Общая оценка экономической ситуации в РФ

Комментируя в целом экономическую ситуацию в РФ, миссия отмечает, что российская экономика продемонстрировала признаки здорового восстановления, которое в настоящее время находится под угрозой в результате резкого роста заболеваемости коронавирусом. В обозримом будущем выпуск в экономике по-прежнему будет оставаться намного ниже уровня, соответствующего полной занятости.

В условиях высокой степени неопределенности преобладают риски возможного ухудшения прогноза. Деловая активность в ближайшие месяцы может снизиться, если потребуется введение более жестких ограничительных мер, перспективы омрачает геополитическая напряженность. Риск длительного кризиса снижают позитивные новости об эффективности вакцин, говорится в заявлении.

МВФ отмечает также, что сильные меры налогово-бюджетной, денежно-кредитной и макропруденциальной политики в России в ответ на кризис способствовали сдерживанию экономического спада и поддержали более значительное, чем прогнозировалось, восстановление ВВП в третьем квартале.

"Некоторые ограничения были вновь введены, но мы ожидаем, что эти ограничения окажут менее сильное воздействие, чем те, которые вводились весной. В целом, по нашим прогнозам, в этом году в экономике произойдет сокращение приблизительно на 4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии, что ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется", - говорится в заявлении. В октябре МВФ прогнозировал снижение ВВП РФ в 2020 году на 4,1%, рост на 2,8% в 2021 году.

Российская экономика вступила в кризис с прочной налогово-бюджетной основой и значительными возможностями бюджета (низкий уровень госдолга, накопление средств в Фонде национального благосостояния, бюджетное правило), что позволило властям принять меры в области здравоохранения и экономики для борьбы с кризисом. По оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры составили приблизительно 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер - около 4,5%.

Так, доходы населения поддержали социальные пособия и пособия по безработице, меры поддержки предприятий и организаций в значительной степени ослабили давление на ликвидность и платежеспособность, ограничивая тем самым долгосрочные негативные последствия. Фонд также отмечает относительно высокую адресность поддержки и принятие мер по ограничению мошенничества и злоупотреблений.

МВФ одобрил решение властей России о продлении мер поддержки

МВФ положительно оценил решение правительства РФ о продлении срока действия ряда мер поддержки, отметив при этом, что, если экономическая ситуация снова ухудшится, как прогнозируется, властям следует рассмотреть возможность дальнейшего продления отсрочек, а также обеспечить соответствие условий преобразования субсидируемых кредитов в гранты в текущей экономической ситуации. Может потребоваться, по мнению фонда, и расширение круга секторов и предприятий, получающих поддержку, если будут введены более строгие ограничения.

Кроме того, властям следует рассмотреть вопрос о возврате к более высоким пособиям по безработице до момента ощутимого восстановления уровня занятости, поскольку докризисный уровень пособий очень низок по сравнению со стоимостью жизни.

В заявлении отмечается, что одним из важных приоритетов для российских властей должно оставаться решение проблемы низкого потенциального роста. За годы до кризиса рост составил в среднем лишь 1,5%, что, по мнению МВФ, препятствует сближению России с уровнем доходов в развитых странах.

"По нашему мнению, среднесрочный потенциальный экономический рост составляет 1,6%, что является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России", - говорится в заявлении. В контексте улучшения делового климата и совершенствования корпоративного управления госпредприятиями МВФ положительно оценивает внедрение механизма "регуляторной гильотины". В то же время фонд отмечает, что пока нельзя оценить, насколько эффективно она сможет распутать клубок нормативных положений, многие из которых являются наследием прежних решений.

Миссия поддержала сокращение неэффективных налоговых льгот в нефтяном секторе и призвала продолжать выявлять и устранять неэффективные льготы в других секторах.