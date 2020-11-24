Индексы Германии и Франции подскочили до 9-месячного максимума

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник после того, как Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,91% и составил 392,39 пункта.

Немецкий индекс DAX поднялся на 1,26% и достиг максимальной отметки с 21 февраля, свидетельствуют данные Trading Economics. Французский CAC 40 вырос на 1,21%, до максимума с 26 февраля.

Значение британского индикатора FTSE 100 увеличилось на 1,55% и стало максимальным с 8 июня. Итальянский FTSE и испанский IBEX 35 прибавили 2,04% и 2,03% соответственно.

Как сообщил телеканал CNN, глава GSA Эмили Мерфи официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной на этом посту.

Инвесторы также сохраняют оптимизм по поводу разработки вакцины от коронавируса. Накануне британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что разработанная ею вакцина показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Экономика Германии в третьем квартале 2020 года увеличилась на рекордные 8,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства Германии (Destatis). Оценка роста ВВП была улучшена по сравнению с предварительно объявленными 8,2%. Эксперты не ожидали ее пересмотра.

Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), в ноябре 2020 года опустился до 90,7 пункта с пересмотренных 92,5 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали падение показателя до 90,1 пункта с ранее объявленных октябрьских 92,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в ноябре опустился до 92 пунктов с пересмотренных 94 пунктов в октябре, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение показателя до 91 пункта с ранее объявленных 93 пунктов, отмечает Trading Economics.

Акции Novartis AG подорожали на 0,8%. Швейцарская фармацевтическая компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до $2,5 млрд.

Рыночная стоимость Compass Group Plc увеличилась на 2,5%, хотя британская кейтеринговая компания отчиталась о падении доналоговой прибыли в 2020 финансовом году до 210 млн фунтов стерлингов с 1,49 млрд фунтов годом ранее. Годовая выручка Compass сократилась до 19,94 млрд фунтов с 24,88 млрд фунтов.

Цена бумаг британской Intertek Group Plc, занимающейся оказанием услуг независимой экспертизы, упала на 6,4%. Компания сообщила о сокращении выручки в июле-октябре на 9,9% в годовом выражении - до 941 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд).

Акции нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV подешевели на 0,4%. Компания сообщила, что ожидает возобновления роста базовой прибыли в 2021 году. Помимо этого, Royal KPN подтвердила прогноз скорректированной EBITDA по итогам 2020 года на уровне 2,32 млрд евро ($2,75 млрд) и пообещала повысить дивиденды в 2021-2022 гг. на 3-5%.