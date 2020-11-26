Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне дорожающей нефти и подъема индексов в Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3140 пунктов (+0,2%), индекс РТС - 1309,37 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 75,57 рубля (+0,01 рубля), золото - $1810,3 за унцию (+0,3%).

Подорожали акции "МТС" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "РусГидро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), банка ВТБ (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+0,5%) на фоне выхода отчета по МСФО: чистая прибыль в III квартале выросла на 35,5% (до 2,8 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла на 15% (до 6,3 млрд рублей). Результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале текущего года на 25% (до 2,5 млрд рублей), за 9 месяцев - на 10,9% (до 6,1 млрд рублей).

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), "Роснефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг возможно возвращение фазы консолидации по индексу РТС. В то время как динамика мировых цен на энергоносители остается благоприятной для российского рынка акций, выходной в США (День благодарения) подразумевает возможность сокращения активности на рынках в целом. Кроме того, негативно повлиять на оптимизм инвесторов могут сообщения о продлении ограничительных мер в Германии и о повышении числа первичных обращений за пособием по безработице в США. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара вблизи отметки 75,5 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг слабо позитивный: индексы Азии преимущественно растут на ожиданиях массовой вакцинации в мире, дорожают промышленные металлы и нефть. Индекс доллара в небольшом минусе, но уже ниже 92 пунктов, что рассматривалось рынком в качестве сильной линии поддержки. Соответственно, ожидания дальнейшей слабости доллара усиливаются и поддерживают покупки сырьевых контрактов и прочих рискованных активов. От российского рынка можно ожидать осторожного роста в начале дня, при этом активность торгов будет значительно ниже, чем накануне, и по этой причине могут состояться неожиданные движения внутри сессии. Из корпоративных событий дня интерес представляет отчетность "РусГидро", а также последний день торговли бумаг "Селигдара" с дивидендами 2,55 рублей на акцию.

В США в среду торги завершились без единой динамики индексов (индикаторы изменились на 0,2-0,6%) после публикации статданных, ранее поддержку рынку оказывали новости о вакцине от коронавируса и растущая определенность в отношении политической ситуации в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным Минторга США, ВВП страны в третьем квартале 2020 года вырос на 33,1% в пересчете на годовые темпы, что совпало с первоначальной оценкой. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре снизился до 76,9 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса за ноябрь составляло 77 пунктов, и эксперты не ожидали его пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали снижение до 76,8 пункта.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Оптимизм на фондовых рынках в начале текущей недели был связан с новостями о разработке вакцин от коронавируса, однако продолжающийся рост числа заражений в мире остается поводом для беспокойства.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 МСК четверга 60 млн 346 тыс. 970 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 587 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 420 тыс. 462 против 1 млн 409 тыс. 208 по состоянию на утро среды, выздоровели более 38,6 млн.

Нефть утром в четверг продолжает дорожать, обновляя максимумы с марта; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $48,66 за баррель (+0,1% и +1,6% в среду), январская цена WTI - $45,74 за баррель (+0,1% и +1,8% накануне).

Подъему рынка способствует ослабление доллара США, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей при прогнозах роста на 0,1-0,225 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть поддерживается данными об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, пишет агентство Bloomberg.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.