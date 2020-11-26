Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Polymetal купит за $2,8 млн 22,5% компании с медно-золотыми проектами на Кипре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Polymetal вложит 2,1 млн фунтов (около $2,8 млн) в компанию Chesterfield Resources и получит в ней 22,5%. Как сообщила Chesterfield, Polymetal в результате сделки станет ее крупнейшим акционером и стратегическим партнером.

Chesterfield - геологоразведочная компания с медно-золотыми проектами. Сейчас она завершает первый этап алмазного бурения на проекте Troodos West на Кипре. Финансирование, привлеченное в Polymetal, позволит приступить к следующей фазе исследований.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.

Chesterfield Resources Кипр Chesterfield Resources группа ИСТ Александр Несис

Новости
Экономический кризис

Снижение доходов россиян вызвало рост продаж хлеба

Снижение доходов россиян вызвало рост продаж хлеба

Brent подорожала до $48,89 за баррель

BofA видит перспективы роста цен на нефть и некоторые металлы в 2021 году. Обзор

Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро перед выходным в США

Долларовый индекс в среду опустился до двухлетнего минимума

Долларовый индекс в среду опустился до двухлетнего минимума

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Евразийский экономический форум в Минске отменен

Рынок акций РФ утром превысил знаковые рубежи индексов

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Американские депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 10%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');