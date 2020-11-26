Polymetal купит за $2,8 млн 22,5% компании с медно-золотыми проектами на Кипре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Polymetal вложит 2,1 млн фунтов (около $2,8 млн) в компанию Chesterfield Resources и получит в ней 22,5%. Как сообщила Chesterfield, Polymetal в результате сделки станет ее крупнейшим акционером и стратегическим партнером.

Chesterfield - геологоразведочная компания с медно-золотыми проектами. Сейчас она завершает первый этап алмазного бурения на проекте Troodos West на Кипре. Финансирование, привлеченное в Polymetal, позволит приступить к следующей фазе исследований.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.