Минфин в декабре протестирует спрос на инструменты с фиксированной доходностью

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ, выполнив за счет целого ряда рекордных аукционных дней амбициозный план заимствований на четвертый квартал текущего года и сократив после этого объем еженедельных привлечений, "в отпуск" не собирается. Ведомство продолжит тестировать спрос на инструменты с фиксированной доходностью, держа в уме планы в следующем году увеличить их долю в общей структуре, когда общий объем займов должен сократиться. В последние месяцы доминировали флоатеры.

Планы Минфина на долговом рынке прокомментировал Петр Казакевич, возглавивший профильный департамент ведомства в начале сентября, как раз накануне серии рекордных аукционов. Чистое привлечение долга через ОФЗ по итогам года должно перевалить за 5 трлн рублей: резкое наращивание заимствований понадобилось для финансирования дефицита бюджета в условиях пандемии коронавируса.

Необычный год

По итогам аукциона 25 ноября общий объем размещений в IV квартале составил уже 2,327 трлн рублей по номиналу при плане в 2 трлн рублей. Квартальный план по размещению был выполнен за первые шесть аукционных дней (это половина от запланированных аукционных дней), то есть еще 11 ноября. После этого Минфин заметно снизил объем привлечения. Так, 18 ноября ведомство разместило на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 56 млрд рублей, что стало минимальным объемом привлечения средств за один аукционный день с 29 июля. В эту среду Минфин обновил многомесячный минимум по заимствованиям на внутреннем рынке, разместив ОФЗ всего на 17,8 млрд рублей.

"Этот год был необычным годом для всех нас, а для долгового блока министерства финансов особенно. Едва ли мы в начале года ожидали, что нам придется занять такие объемы, которые мы взяли. Ситуация России не уникальна, наверное, большинство стран были вынуждены увеличивать заимствования, и уже где-то в середине года мы уже поняли, что потребности бюджета в долговом финансировании превысят цифру 5 трлн рублей. Привлечь такой значимый объем средств за счет каких-то стандартных обычных практик невозможно, поэтому в ситуации, когда процентные ставки, как мы понимаем, достигли исторического минимума и скорее выше вероятность их роста, мы к середине года исчерпали объективно потенциал привлечения заемных средств с помощью инструментов с постоянным купоном. В этой связи, чтобы привлечь значительные объемы средств, которые нужно, мы были вынуждены нарастить значительно флоатеров - ОФЗ-ПК", - сказал журналистам Казакевич.

По его словам, валовый объем привлеченных средств с начала года составляет на данный момент 5,2 трлн рублей, чистое привлечение по итогам 2020 года ожидается в размере 5,02 трлн рублей.

"По поводу флоатеров, за счет этих инструментов в текущем году мы привлекли более 3 трлн рублей. Как вы знаете, мы не сразу нашли с инвесторами консенсус в отношении справедливой доходности этих инструментов, мы постепенно двигались в этом направлении. Но, тем не менее, как вы видите, мы здесь достигли определенного успеха и смогли привлечь необходимый объем средств", - сказал глава долгового департамента Минфина.

"Мы исходим из того, что этот год является уникальным для российского бюджета и что таких массированных заимствований, как в этом году, в следующие годы не потребуется. Вы знаете, что на следующий год у нас предусмотрено валовое привлечение в меньшем объеме - 3,7 трлн рублей, чистых - 2,7 трлн рублей", - добавил он.

"Конечно, важным преимуществом РФ является то, что мы подошли к кризису с безопасным уровнем госдолга и сейчас имеем возможность временно, на особый период, увеличивать заимствования. Мы подошли к кризису не только с умеренным уровнем долга, но и накопленными резервами. Поэтому нас страхуют и средства ФНБ, и безусловно, остатки на счетах Федерального казначейства, это, в определенном смысле, можно рассматривать как "мини-ФНБ", - сказал Казакевич.

Тестовый декабрь

По большому счету, программа заимствований текущего года уже выполнена, констатировал он. "По нашим оценкам, потребность бюджета в долговом финансировании не превысит 350 млрд рублей до конца года. Поэтому у нас сейчас есть определенная гибкость, мы можем позволить себе тестировать рынок с помощью тех инструментов, которые мы активно не предлагали, я имею в виду ОФЗ-ПД. Пробовать различные сроки, при этом мы не исключаем возможности привлечения средств с помощью флоатеров также, в ограниченном объеме, но ориентир я озвучил - наши планы таковы. То есть каких-то массированных заимствований теми темпами, которые были у нас в минувшие 1,5-2 месяца, ждать не стоит. Но при этом мы намерены присутствовать на рынке, это не значит, что мы прекращаем аукционы и уходим в отпуск", - отметил глава департамента.

Отвечая на вопрос о планах по типам инструментов на ближайшее время, Казакевич сказал: "Тут большого секрета нет - все будет зависеть от ситуации. История текущего года не уникальна, если вспомним, как Минфин действовал на рынке заимствований в 2015 году, когда год начинался очень непросто. Мы также, в основном, занимали с помощью флоатеров активно, и потом постепенно мы сократили их долю и перешли к инструментам с фиксированной доходностью. Поэтому, безусловно, мы будем смотреть по ситуации. Сейчас до конца года есть возможность протестировать инструменты с фиксированной доходностью - ПД. Проанализировать спрос российских участников, нерезидентов".

Гибкие и предусмотрительные

В следующем году Минфин намерен продолжать придерживаться гибкой тактики при определении объемов предложения бумаг, но не исключает и того, что будет действовать с небольшим опережением для создания запаса прочности.

"Мы всегда стараемся ориентироваться на конъюнктуру, наверное, как многие эмитенты, эффективно использовать благоприятные периоды для привлечения средств и воздерживаться от выхода на рынок, когда рынок этого не ждет. Мы никогда в Минфине не воспринимали рынок как некую волшебную тумбочку, откуда можно бесконечно, без ограничений брать деньги. Поэтому будем действовать по ситуации, может быть, с небольшим опережением, чтобы какой-то запас прочности создать", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что гибкость не означает диспропорций и перекосов. "Мы всегда стремимся сглаживать наши объемы", - отметил Казакевич.

Ситуация текущего года, пояснил он, не совсем типична с этой точки зрения, потому что "не было однозначного понимания в начале года, что понадобятся бюджету такие колоссальные суммы". Такое понимание пришло ближе к середине года, сказал глава департамента. "Возможно, мы бы раньше начали более активно заимствовать. Конъюнктура была не самая лучшая. Будем стараться действовать максимально гибко. Если нет рынка, значит, будем иметь возможность не выходить. И наоборот, когда рынок позволяет, заимствовать побольше", - сказал также он.

Относительно планов по долям разных инструментов Казакевич отметил, что Минфин будет стремиться при возможности наращивать ОФЗ-ПД. "Собственно говоря, мы сейчас и занимаемся тем, чтобы понять лучше структуру спроса на ПД для того, чтобы в том числе, спланировать свою работу на следующий год. У нас различные категории инвесторов присутствуют на рынке, поэтому кому-то интересны флоатеры, кому-то ПД. Каких-то перекосов будем стараться избегать. Мы достаточно эмитировали флоатеров в этом году. Если будет возможность выходить с фиксами и привлекать значительные объемы, значит, будем делать", - пояснил он.