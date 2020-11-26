"ВТБ Регистратор" запустил маркетплейс облигаций

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "ВТБ Регистратор", который входит в группу ВТБ, запустил маркетплейс облигаций, рассказал гендиректор компании Константин Петров на торжественной церемонии в четверг.

По его словам, финансовая платформа "ВТБ Регистратора" - это электронный канал реализации финансовых продуктов, дающий потребителю возможность приобрести бумаги, не торгующиеся на бирже. Этот сервис даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных эмитентов, обеспечивая дистанционное взаимодействие между инвестором и эмитентом, безопасное заключение сделки, ее оплаты и поставки финансового продукта. Все расчеты на платформе будут проходить через специальный номинальный счет, а оплата эмитенту будет поступать только после зачисления финансового продукта на отдельный специальный счет в реестре владельцев.

Первыми доступными продуктами на платформе станут внебиржевые облигации субъектов России.

"Мы стартуем с одного продукта - это внебиржевые облигации Томской области. Но это лишь первая стадия, мы будем развивать наш маркетплейс как в части расширения линейки продуктов, так и в части расширения функционала платформы", - сказал он.

"Для нас это проект - возможность диверсификации регистраторского бизнеса, создание единого комплекса безбумажного цифрового пространства и использования новых цифровых практик, сложившихся на рынке", - отметил Петров.

Как сообщалось, закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", который регулирует работу маркетплейсов, вступил в силу в июле 2020 года. Через маркетплейсы граждане смогут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

Банк России в августе 2020 года включил "ВТБ Регистратор" в реестр операторов финансовых платформ. До вступления в силу закона о маркетплейсах регистратор принимал участие в пилотном проекте в качестве пилотной электронной платформы по реализации внебиржевых облигаций по проекту "Маркетплейс" ЦБ РФ.