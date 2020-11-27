Рост прибыли крупных промпредприятий КНР стал максимальным с 2017 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней ($97,79 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В сентябре она выросла на 10,1%.

В январе-октябре показатель поднялся на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года - до 5,01 трлн юаней. Повышение было зафиксировано в 25 из 41 сектора промышленности.

Прибыль государственных предприятий Китая с начала текущего года сократилась на 7,5%, частных - увеличилась на 1,1%.